¿Cómo está el misterioso caso de la salida de Kevin Álvarez del Génesis PN?

Teguciaglpa, Honduras.

Más allá del presente del equipo en el Torneo Apertura 2025/2026 de la Liga Nacional de Honduras, en el Génesis Policía Nacional se ha desatado la controversia por el polémico caso del defensa Kevin Álvarez. El lateral derecho se ausentó del club sin alguna explicación desde hace casi dos semanas y no ha regresado al conjunto dirigido técnicamente por Luis Alvarado. ¿Por qué se fue?, ¿qué se sabe hasta ahora? La última aparición del jugador con el conjunto policial fue el sábado 9 de agosto, cuando fue titular en la derrota 1-0 ante Marathón en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula. A partir de allí, el carrilero no se volvió a presentar al equipo.

La plantilla funcionó a las prácticas el lunes 11 de agosto, pero Kevin ya no se hizo presente a los entrenamientos y desde entonces ha brillado por su ausencia. "Nadie sabe nada de él", cuenta una fuente dentro de la escuadra que juega de local en La Paz.

CASO SIMILAR EN LOBOS

La Prensa contactó al director deportivo de Génesis PN, Enrique Amador, pero el dirigente prefirió no abordar el tema por estar fuera del país y prometió hacerlo hasta que regrese a territorio catracho. De acuerdo a voces extraoficiales, dentro del club ya se da por descontado que el jugador está fuera de la institución por faltar a la disciplina y pese a tener un año de contrato. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Esta no es la primera vez que Kevin adopta esta actitud en su carrera, ya que durante su estadía en Lobos de la UPNFM había protagonizado un hecho muy similar. A inicios de este año, el futbolista decidió no presentarse más a los entrenamientos del conjunto estudioso argumentado temas extrafutbolísticos. "Él decidió apartarse y respetamos su decisión. Hace una semana que no entrena", explicó en aquel momento el entrenador Salomón Názar. Diez conoció que Lobos manejó la posibilidad de demandar al zaguero por incumplimiento de contrato, pero eso se desvaneció porque días después el jugador sorpresivamente anunció su retiro del balompié profesional. “Hoy a mis 28 años he tomado quizás la decisión más difícil de mi vida y es hacerme a un lado del fútbol, ​​deporte que me dio mucho y fui muy feliz desde mi debut en el 2013”, escribió Álvarez el 25 de febrero de 2025 en sus redes sociales.

EFÍMERO RETIRO Y REGRESO A LAS CANCHAS