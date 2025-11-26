Juticalpa vs Victoria, en vivo, Liga Nacional de Honduras: Horario y transmisión

Olancho, Honduras.

Uno de los encuentros deportivos a realizarse hoy será el que sostendrán Juticalpa FC y Victoria, equipos que llegan con la necesidad de un triunfo.

El Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras no se detiene, este miércoles y jueves se estarán partidos correspondiente a la jornada 20.

Los canecheros se ubican en la octava posición en la clasificación con 20 puntos, por lo que deben de ganar para seguir con aspiraciones de meterse a la etapa de la triangular y así formar parte de la fiesta grande del fútbol catracho.

En el caso del Victoria, el conjunto ceibeño llega con serios problemas tantos económicos y deportivos ya que son colistas en la tabla de posiciones con apenas 8 unidades.

En la previa de este juego, un momento penoso y curioso vivieron los jugadores del equipo de La Ceiba ya que fueron captados viajando en la paila de un vehículo utilizado para transportar ganado, luego de que el autobús del equipo sufriera un desperfecto mecánico en el municipio de Jutiapa, Atlántida.