Josué Gabriel Sánchez rompe récord nacional en Mundial Juvenil de Natación

Rumania.

La natación hondureña está de fiesta. Josué Gabriel Sánchez , joven promesa catracha, escribió este lunes una de las páginas más brillantes de su carrera al imponer un nuevo récord nacional en los 200 metros pecho durante el Campeonato Mundial Juvenil de Natación que se disputa en Otopeni, Rumanía.

Josué demostró que hay talento en nuestro país, disciplina y pasión. El nadador registró un tiempo de 2:30.26, superando la antigua marca hondureña de 2:30.43, establecida hace 12 años por Jesús Flores.

El catracho mostró confianza y control en la competencia , manteniendo un ritmo fuerte sin ceder terreno. En cada brazada transmitía la firme intención de hacer historia, y en los últimos 50 metros, presionaba el paso como los grandes.