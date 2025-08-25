El polémico gesto de Vinicius tras recibir insultos en el estadio del Oviedo

Cero goles y cero asistencias en sus cinco partidos anteriores. Sin incidencia en el juego ofensivo del Real Madrid. Visiblemente cansado en una temporada eterna en el Mundial de Clubes. Corto de forma tras una pretemporada exprés. En Oviedo, tras una suplencia inesperada, Vinícius despertó de su letargo. Reacción inmediata. Gol, asistencia y rebeldía. "Ha entrado muy bien y ha sido decisivo", ensalzó Xabi Alonso, que había dado un golpe de autoridad en el Carlos Tartiere con gran resultado. Horas después de ser preguntado por intocables en la víspera y demostrar que las reglas del juego han cambiado respecto a Carlo Ancelotti. Con las estrellas y los noveles. De "la mili" que tenían que recorrer los jóvenes valores para ser titulares en el Real Madrid, a la titularidad del argentino Franco Mastantuono con poco más de una semana en el equipo y 18 años recién cumplidos. Lanzando un mensaje a todos sus jugadores con decisiones deportivas. Los quiere enchufados. No entiende el grupo dividido entre titulares y suplentes.

Así llegó una apuesta sorprendente de Xabi Alonso. Vinícius, sin molestias musculares ni cansancio acumulado en el segundo partido de la temporada, con cinco días de distancia del primero, al banquillo. Su compatriota Rodrygo Goes, de no tener un solo minuto en el estreno liguero, a la titularidad. "Son decisiones pensando en el equipo", explicó Xabi, que quiere armonía. El nuevo técnico madridista no profundizó con Vinícius Jr. tras el partido. Orgulloso del crecimiento en el juego de su equipo según asimila nuevos conceptos. La personalidad con balón en un dominio abrumador, el ritmo de la posesión, el robo en campo contrario, la intensidad del bloque y la presión. Una "buena actitud jugando como un equipo". Ahí ha logrado conectar a Kylian Mbappé desde el inicio. Más involucrado el francés, realizando esfuerzos que antes ahorraba. Y lanzó un mensaje a 'Vini'. Su decisión no respondería a un manual como técnico y no será una costumbre. Dependerá del partido, además del nivel de carga cuando el calendario apriete con tres encuentros por semana. El técnico tolosarra necesita a todos y perder tan rápido un valor como Rodrygo no era beneficio para ninguna de las partes. A la espera de lo que ocurra la última semana de mercado, Vinícius captó el mensaje. Tiene competencia y es Rodrygo , que regresa a su demarcación natural en la banda izquierda. La derecha tiene nuevo con Mastantuono, además candidato de Brahim Díaz y Jude Bellingham cuando se recupera del hombro operado. Y la respuesta de Vinícius no tardó en llegar. Extramotivado saltó al Carlos Tartiere, sorprendido ya la vez molesto con el recibimiento de un sector de la grada. En un estadio donde nunca había jugado animación. Cánticos llamándolo "tonto", balones de playa. Lo que faltaba para recuperar al jugador que se había ido apagando desde que perdió el último Balón de Oro cuando lo sintió ganado.