  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Tiktokers de El Salvador quiere unirse a selección de Honduras: Supremo reacciona

Surge polémica en las redes sociales ya que famoso salvadoreño jugaría con la selección de tiktokers de Honduras.

Tiktokers de El Salvador quiere unirse a selección de Honduras: Supremo reacciona
1 de 18

Tiktokers de la selección salvadoreña ha sorprendido tras revelar que se estará uniendo a la selección de Honduras.

Tiktokers de El Salvador quiere unirse a selección de Honduras: Supremo reacciona
2 de 18

Uno de los tiktokers de la selección nacional de El Salvador amenazó con dejar a su selección e irse a jugar con Honduras.
Tiktokers de El Salvador quiere unirse a selección de Honduras: Supremo reacciona
3 de 18

Yeik es el tiktoker de la selección de El Salvador que estaría por jugar con la escuadra hondureña.

Tiktokers de El Salvador quiere unirse a selección de Honduras: Supremo reacciona
4 de 18

Mediante sus redes sociales, el tiktoker salvadoreño Yeik ha revelado que podría jugar con Honduras ya que ha mostrado su molestia por no tener minutos con la selección de El Salvador.

Tiktokers de El Salvador quiere unirse a selección de Honduras: Supremo reacciona
5 de 18

Yeik se quejó por no jugar el duelo Honduras vs El Salvador y amenazó con formar parte de la selección hondureña.

Tiktokers de El Salvador quiere unirse a selección de Honduras: Supremo reacciona
6 de 18

"Con 15 a 20 minutos en el Nicaragua vs El Salvador me quedó tranquilo. Al final lo que hemos estado haciendo es entrenar para representar la bandera e intentar hacer un buen papel en la cancha", declaró Yeik evidenciando su enojo por no jugar ante Honduras.
Tiktokers de El Salvador quiere unirse a selección de Honduras: Supremo reacciona
7 de 18

"No me importa si me lesionan o golpean, lo que yo quiero es jugar y lo he demostrado con mi esfuerzo. Me interesa de verdad el proyecto, eso es lo único que puedo decirles", señaló de forma rotunda.

Tiktokers de El Salvador quiere unirse a selección de Honduras: Supremo reacciona
8 de 18

"Si no me meten en el partido ante Nicaragua, agarraré mis cositas y haré mis proyectos apartes porque no me parece bien que me esté esforzando, que haga más contenido y que no se me tome en cuenta", amenazó Yeik.

Tiktokers de El Salvador quiere unirse a selección de Honduras: Supremo reacciona
9 de 18

Yeik señaló que Supremo lo invitó a jugar con la selección de tiktokers de Honduras.

Tiktokers de El Salvador quiere unirse a selección de Honduras: Supremo reacciona
10 de 18

"Supremo me ha invitado para que acompañe a jugar con la selección de tiktokers de Honduras ante Brasil", anunció Yeik.
Tiktokers de El Salvador quiere unirse a selección de Honduras: Supremo reacciona
11 de 18

"Supremo realizará un partido de Honduras ante Brasil, me ha invitado para que me acompañe a la selección hondureña para que pueda jugar con ellos", señaló el tiktoker salvadoreño Yeik.
Tiktokers de El Salvador quiere unirse a selección de Honduras: Supremo reacciona
12 de 18

"¿Voy o no voy? Quiero leerlos", fue la consulta del famoso tiktoker salvadoreño Yeik para sus seguidores ante la posibilidad de que se pueda unir a la selección de tiktokers de Honduras.
Tiktokers de El Salvador quiere unirse a selección de Honduras: Supremo reacciona
13 de 18

Yeik se ilusiona con formar parte de la selección de tiktokers de Honduras para el duelo que sostendrán ante Brasil.

Tiktokers de El Salvador quiere unirse a selección de Honduras: Supremo reacciona
14 de 18

"Si yo voy a Brasil se me abren unas puertas que en la vida jamás podré abrir. Yo no conozco a nadie de Brasil y allá conoceré a 22 creadores de contenido de los cuales podré grabar y subir videos", mencionó.
Tiktokers de El Salvador quiere unirse a selección de Honduras: Supremo reacciona
15 de 18

"Si yo voy, si me meten a jugar lo que ganarán son ustedes ya que me verán grabando con creadores que jamás en la vida pensé tener colaboraciones", indicó.

Tiktokers de El Salvador quiere unirse a selección de Honduras: Supremo reacciona
16 de 18

Supremo ha invitado a Yeik para que forme parte de la selección de tiktokers de Honduras de cara al duelo ante Brasil.

Tiktokers de El Salvador quiere unirse a selección de Honduras: Supremo reacciona
17 de 18

Yeik, cuyo nombre real es Fernando José Martínez, es un influencer, tiktoker, y youtuber originario de Soyapango, El Salvador.
Tiktokers de El Salvador quiere unirse a selección de Honduras: Supremo reacciona
18 de 18

Su estilo se caracteriza por contenido provocador y polémico, lo que le ha ganado tanto seguidores como críticas.
Cargar más fotos