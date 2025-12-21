Joseph Rosales con gran confesión: Por esta razón no jugó en los Tigres

Tegucigalpa, Honduras.

El fichaje de Joseph Rosales por los Tigres de la Liga MX estuvo muy cerca de concretarse, pero una serie de factores deportivos y administrativos terminaron frenando la operación. Así lo reveló el propio futbolista hondureño del Minnesota United, quien contó detalles de la negociación fallida en una entrevista con Cortitas y al pie HN. Rosales explicó que su llegada al conjunto felino prácticamente estaba cerrada en lo personal. “Es una historia muy larga, la verdad, porque la verdad ya estaba todo arreglado, prácticamente conmigo todo arreglado, solo faltaban detalles con Minnesota”, confesó.

Uno de los principales obstáculos fue la situación del plantel del club Minnesota United, que en ese momento no tenía alternativas en su posición. "No tenían otro lateral, por decirlo así, porque había uno, pero justamente en la fecha que a mí me llama Tigres lo mandaron a préstamo. Entonces ya solo estaba quedando el otro y yo, y necesitaban uno, y ellos no querían traer uno de la reserva para suplir mi posición", relató. Además, Minnesota United no quería desprenderse del jugador sin antes disputar un torneo clave. "También influyó Minnesota, que no quería dejarme ir sin antes yo jugar la Leagues Cup, porque para Minnesota soy un jugador importante. Entonces se conversó en su momento de que Tigres esperara que terminara la Leagues Cup, pero Tigres le dijo que no, que lo quería ahora", detalló. Las negociaciones se extendieron por varias semanas y se complicaron aún más por temas administrativos. "Estuvimos varias semanas negociando y después apareció otro nuevo factor, que para dejarme ir a mí necesitaban un jugador que no necesitara plaza de extranjero, porque yo ya no necesito plaza de extranjero en Estados Unidos. Y entonces era como que muy difícil y, aparte, le estaban sacando la green card a un compañero", explicó el lateral.