  1. Inicio
  2. · Deportes

Rosales a punto de cambiar de club: revelan nuevo destino y lo que pagarían

El catracho está cerca de marcharse del Minnesota United y revelan su nuevo destino en la MLS.

  • Actualizado: 20 de diciembre de 2025 a las 14:17 -
  • Franklin Martínez
Rosales a punto de cambiar de club: revelan nuevo destino y lo que pagarían

El legionario catracho está cerca de cambiar de equipo para la siguiente temporada.
ESTADOS UNIDOS.

¡Sorpresa! El trato está cerca de concretarse y se podría dar en los próximos días. El hondureño Joseph Rosales sería vendido por el Minnesota United de la MLS para la temporada 2026.

Luego de 128 partidos disputados con Minnesota United desde su llegada en 2021 a la institución procedente de Independiente de Panamá, el catracho está por decir adiós.

El interés por Joseph Rosales explotó luego de la Copa Oro 2025 con la Selección de Honduras donde el principal club que quiso ficharlo fue Tigres de la Liga MX por una cantidad arriba de los 3 millones de dólares.

Levante y Kervin Arriaga rescatan agónico empate en su último partido del año

Incluso, Joseph Rosales aceptó que el Tigres sostuvo las reuniones con Minnesota United, pero desconoció el motivo de la no aceptación de los conocidos como The Loons.

El periodista estadounidense Tom Bogert informó en sus redes sociales sobre el movimiento sorpresa del hondureño Joseph Rosales con posiblemente como destino el Austin FC de la MLS.

La oferta que resalta es de 1.5 millones de dólares y el Minnesota United está muy interesado en el traspaso por el lateral izquierdo de 25 años y con contrato hasta el 2027.

Así han sido los últimos días de la esposa de Orinson Amaya: ¿qué ha pasado con Marathón?

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias