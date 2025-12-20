Kervin Arriaga tiene nuevo DT en España: Levante anuncia decisión

Valencia, España.

OFICIAL. El Levante, club donde milita el catracho Kervin Arriaga, anunció este sábado, tras el empate ante la Real Sociedad (1-1), la llegada al banquillo del portugués Luis Castro, que firma un contrato hasta junio de 2027. Castro, formado en la cantera del Benfica, dirigió hasta hace unos días al Nantes, equipo que ahora es penúltimo de la liga francesa y al que llegó el pasado verano. Antes, este entrenador de 45 años también dirigió al Dunkerque. Además, el Levante de Arriaga añadió que Vicente Iborra seguirá en el cuerpo técnico del Levante, mientras que Álvaro del Moral regresará al filial tras haber dirigido ambos al equipo valenciano los últimos cuatro partidos oficiales.

Comunicado del Levante

"El Levante UD ha alcanzado un acuerdo con Luis Castro para que se convierta en el nuevo entrenador del primer equipo. El técnico portugués firma hasta junio de 2027 y llega procedente del FC Nantes, tras dirigir anteriormente al USL Dunkerque y desarrollar parte de su trayectoria en la cantera del Benfica.

Luis Castro (Portugal, 45 años), formado en la cantera del Benfica, se ha consolidado como un técnico metódico y especialista en la mejora individual. Su etapa en Lisboa culminó con la conquista de la UEFA Youth League y con la proyección de talentos como João Neves, Gonçalo Ramos o António Silva. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. En 2023 asumió el reto de dirigir al USL Dunkerque liderando uno de los proyectos con menor presupuesto de la segunda división francesa. La pasada campaña el entrenador portugués firmó una temporada histórica con el club: peleó por el ascenso en el playoff y alcanzó las semifinales de la Coupe de France tras eliminar a rivales como Lille y Brest. Además, se quedó a las puertas de la final tras caer ante el PSG en un partido en el que su equipo llegó a adelantarse 2-0 antes del descanso. Su trabajo no pasó desapercibido en Francia y, tras alcanzar un acuerdo entre clubes, Castro fue anunciado como nuevo entrenador del FC Nantes en junio de 2025, dando el salto a la Ligue 1. Luis Castro es un entrenador analítico, con una identidad de juego reconocible y una apuesta decidida por un estilo de fútbol ofensivo. Su trabajo destaca por el desarrollo individual de los jugadores y por su capacidad para potenciar el talento joven. El Levante UD refuerza así un proyecto sustentado en la metodología con el objetivo de elevar su nivel competitivo y consolidar una identidad reconocible. El club le desea la mayor de las suertes en esta nueva etapa al frente del banquillo granota", cierra.

Despidieron a Álvaro del Moral y Vicente Iborra