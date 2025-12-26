Pinto confiesa que sufre misma lesión de Yamal y lo que vivió con la Selección

Tegucigalpa, Honduras.

"Hay cosas que uno se guarda, no me he sentido bien físicamente, llevo casi un torneo donde llevo arrastrando un malestar en la espalda, me dijeron que tenía fortalecerme un poco. Nadie lo sabía, hasta ahora, esto provocó un inicio de pubalgia, he estado jugando, entrenando y estirando con dolor", comentó.

El habilidoso volante reveló que durante varios meses ha venido arrastrando problemas físicos que afectaron directamente su rendimiento, situación que hasta ahora no había hecho pública. José Mario confesó que tiene un inicio de pubalgia, misma lesión que sufre Lamine Yamal y Franco Mastantuono en Europa.

José Mario Pinto , futbolista del Olimpia, rompió el silencio y explicó las razones por las que no tuvo protagonismo en la Selección de Honduras bajo el mando de Reinaldo Rueda , pese a ser convocado con regularidad.

Pinto aseguró que, aunque actualmente se siente mejor, esta molestia lo limitó tanto en su club como en la Selección de Honduras. Además, mostró su incomodidad por declaraciones de Reinaldo Rueda, quien insinuó que el jugador no mostraba buena actitud durante los entrenamientos.

"Ahora me siento mejor, eso sí me ha limitado. En la Selección, entrené bien, no quiero hablar mucho de eso, pero vi una entrevista del profesor Rueda donde dijo que él analizaba el comportamiento en la semana, eso sí me molestó porque era de los que mejor me entrenaba y sí me molestó eso porque yo entrenaba bien", aseguró.

El conocido como 'Rey del Dribling' también dejó entrever que su falta de minutos en la Bicolor pudo deberse a que no milita en el extranjero, algo que según él era un tema recurrente dentro del grupo.

"Quizá pesó que no estaba en el extranjero, algunos compañeros me lo decían, son decisiones de cada quien. Uno trataba de enfocarse a pesar de todo. Eran días difíciles, estaba agradecido con Dios por estar ahí, por pelear ese sueño. Algunos compañeros me decían que merecía jugar, pero que estuviera tranquilo", expresó.

Incluso, el jugador del Olimpia confesó que dentro de la Selección hubo jugadores que consideraban que él debía tener más minutos en cancha durante el proceso eliminatorio rumbo al Mundial 2026.

"Yo quería clasificar al Mundial, por ahí hubo algunos que dijeron que mejor no ir para que ese señor (Rueda) quedase fuera, pero yo les decía que deseaba ir al Mundial, era mi meta. Seguimos trabajando con dolor, al final nada quedó como queríamos. Voy a trabajar para poder volver a la Selección, que es un sueño para mi", finalizó.