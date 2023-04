Pinto se molesta tras recordar la pelea con “Bolillo” Gómez

“La pelea con Jorge Luis Pinto fue en Panamá. Yo creo que le gano a él peleando”, dijo entre risas Gómez en una entrevista con un programa colombiano.

Dejando atrás la broma, “El Bolillo” se deshizo en halagos hacia su colega: “Mi gran respeto y admiración para Jorge Luis. Es un técnico muy importante en el fútbol mundial. Es un técnico que respeto, admiro y, a pesar de todo, siempre le desee lo mejor. Siempre tuve una buena relación profesional con él. Eso (la pelea) ya pasó”.

Desató el enojo de Pinto

Lejos de las risas y el buen humor, lo dicho por Hernán Gómez no le sentó nada bien a Jorge Luis Pinto, quien le pidió centrarse en hablar de fútbol y mencionando que lo conoce perfectamente.

“Hábleme del Cali. No me interesa nada del “Bolillo”. Sé quién es, lo conozco perfectamente y ojalá que haya cambiado sus costumbres. Tendré los ojos bien abiertos. Al perro no lo capan dos veces”, atizó Pinto en contra de su colega.

A pesar de que han pasado muchos años y que ambos dirigieron a la Selección de Honduras, en etapas diferentes, las diferencias entre Jorge Luis Pinto y Hernán “Bolillo” Gómez continúan siendo muy fuertes, lo cual ha calentado la previa del duelo entre Deportivo Cali y Atlético Junior en la liga colombiana.