Jorge Álvarez revela el problema de Honduras tras quedar fuera del Mundial

Tegucigalpa, Honduras

Álvarez admitió la decepción por haber quedado fuera. “Es doloroso, dejamos ir el sueño que teníamos y que tenía todo el país”, expresó. También reconoció que el equipo no aprovechó sus oportunidades: “Esto era partido a partido y dejamos escapar puntos que al final pesaron”.

El mediocampista Jorge Álvarez, en su arribo al país, reconoció el golpe anímico y cuestionó un punto que ha generado debate en las últimas horas: la gestión del tiempo y la falta de información desde el banquillo.

La Selección de Honduras volvió a quedarse fuera de un Mundial. El empate 0-0 ante Costa Rica en San José selló una nueva frustración para la H, que ya acumula tres procesos eliminatorios consecutivos sin clasificar.

Finalmente, el jugador hizo autocrítica sobre la realidad del fútbol hondureño. Para Jorge Álvare z, la base del problema sigue siendo mental. “Como dijo Andy, la mentalidad debemos mejorarla. Tenemos que creer en nosotros y en lo que somos capaces”, reflexionó.

Uno de los temas más mencionados tras el empate fue el supuesto aviso desde el cuerpo técnico sobre el 3-0 de Guatemala. El arquero Edrick Menjívar había afirmado que sí se comunicó la información. Sin embargo, Álvarez contradijo esa versión: “Sinceramente, yo no me daba cuenta”.

Bueno al final tristeza, decepción, me imagino muchos sentimientos, imagino que hasta varios lloraron en el camerino.

Sí, la verdad que es doloroso, creo que se nos escapó, dejamos ir el sueño que teníamos, tenía todo el país, lastimosamente no se dio y pues toca ahora levantar cabeza y tratar de mejorar cada día para lo que se viene.

¿Qué tan cierto es que cuando anota el 3 a 0 Guatemala se les comunica a ustedes y en esos momentos cambia el chip en el aspecto de mantener el cero a cero para asegurar el repechaje?

No, sinceramente yo no me daba cuenta, bueno creo que en el banquillo tampoco se estaba hablando del resultado del otro equipo, entonces no me di cuenta de eso.

Se perdió bastante tiempo en un lapso del partido.

La verdad pues a veces por situaciones pasa, la verdad que creo que nadie quiere hacer las cosas para mal, del beneficio propio de nosotros, lastimosamente se dio así, no nos ajustó.

¿Qué le hizo falta realmente a esa selección? Porque durante toda la eliminatoria estuvieron líderes, y en los últimos dos partidos fue el declive.

La verdad que esto era partido a partido y creo que no aprovechamos las oportunidades, lastimosamente dejamos escapar puntos también que al final pesaron y creo que también por un gol pues no se pudo clasificar. Es doloroso porque la ilusión estaba, pero no se nos dio.

¿Qué crees que le pasa al fútbol hondureño para fallar en tres procesos?

Como dijo Andy ayer, la mentalidad creo que tenemos que mejorarla, creo que tenemos que creer en nosotros, en lo que somos capaces, tratar de hacer cabeza de lo que hemos venido haciendo mal y pues tratar de ahora en adelante mejorar en cada momento, estar listo para lo que se venga. Nosotros como jugadores somos los que jugamos, somos los que entramos al campo y pues no se nos dio, no aprovechamos las oportunidades y lastimosamente así fue.