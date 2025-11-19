¿Qué pasó con Rueda? Dolor y polémica contradicción en regreso de la Selección de Honduras

Una parte de la selección nacional de Honduras arribó este miércoles al país tras haber fracasado en su intento por clasificar al Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México.
La selección hondureña aterrizó este miércoles en horas del mediodía en el Aeropuerto Toncontín de la capital Tegucigalpa y en su rostro se reflejaba mucha tisteza por no conseguir el objetivo de conseguir el pase a la Copa del Mundo.
Jorge Salomón y José Ernesto Mejía, máximos dirigentes de la Federación de Fútbol de Honduras, encabezaron la delegación de Honduras que volvió al país .
El secretario José Ernesto Mejía se mostró apesarado por el hecho de que Honduras no pudo cumplir el objetivo de estar en el Mundial 2026.
El presidente Jorge Salomón dejó entrever que se mantendrá al frente de la Federación: "Hay que calmarnos y tomar las mejores decisiones de cara al futuro, queremos lo mejor y mientras sigamos, debemos tratar de hacer lo mejor, los jugadores dieron el máximo y no se dio, el futbol no se termina hoy. ", señaló.
Jugadores que militan en la Liga Nacional fueron los que llegaron a Tegucigalpa y no así los legionarios, ya que ellos se marcharon respectivamente a los países donde juegan.
El joven goleador Gio Puerto recibió su primera convocatoria con Honduras, pero no pudo debutar y en ambos juegos se quedó inclusive fuera de la convocatoria.
Una sorpresa es que Reinaldo Rueda no hizo el viaje con el resto del grupo de la H y el que dio la cara ante los medios de comunicación fue Alexis Mendoza, su asistente tecnico.
Reinaldo Rueda fue despedido y no sigue como DT de la Selección de Honduras. El estratega tomó la decisión de no acompañar al resto de la delegación de la H en su regreso a Tegucigalpa y lo hará después.
La mayoría de los jugadores de la Selección de Honduras tomaron la decisión de no hablar ante la prensa deportiva que los esperaba en el Aeropuerto Toncontín de la capital Tegucigalpa.
Búho Meléndez del Motagua sorprendió ya que fue captado cargando un tambor. Seguramente el defensor lo anduvo por un posible festejo de la H al Mundial, cosa que no se pudo dar.
Dereck Moncada hizo su debut con la Selección de Honduras y para sorpresa de muchos no fue rapado. Se acabó esa medida en la H de que futbolista que debuta debe de estar calvo.
Elementos de logística del Aeropuerto Toncontín colaboraron con las maletas que trajeron los delegados de la selección de Honduras.
Yustin Arboleda fue de los pocos que dio la cara en la selección de Honduras y atendió a los diversos medios de comunicación.
Uno de los temas más mencionados tras el empate fue el supuesto aviso desde el cuerpo técnico sobre el 3-0 de Guatemala. El arquero Edrick Menjívar había afirmado que sí se comunicó la información. Sin embargo, el volante Jorge Álvarez contradijo esa versión: “Sinceramente, yo no me daba cuenta”, señaló.
Los integrantes de la selección de Honduras se trasladaron en un autobús y cada jugador se desplazará a su respectivia ciudad para integrarse a los diversos clubes.
La tristeza y frustración se reflejó en cada jugador de Honduras luego de que no pudieron clasificar al Mundial 2026.