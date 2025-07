Jonathan Rougier revela por qué se fue del Motagua y hace confesión sobre Olimpia

Buenos Aires, Argentina.

Jonathan Rougier ganó con Motagua cinco títulos de Liga Nacional durante su trayectoria de siete años en el fútbol hondureño, pero el naturalizado catracho regresó a su país de origen al no llegar a un acuerdo de renovación con la junta directiva en el segundo semestre de 2025. En los recientes días, el guardián sudamericano fichó por el Racing de Córdoba. El equipo pertenece a la Primera Nacional de Argentina, o segunda categoría. El arquero experimentado, de 37 años, será dirigido por Hernán “La Tota” Medina, quien ya tuvo paso por la Liga Nacional.

Luego de su largo paso por Honduras, Diario LA PRENSA charló con Jonathan Rougier, quien reveló lo que pasó tras salir del Motagua, el equipo del balompié catracho con el que estuvo cerca de firmar, lo que vivió con la Bicolor por el 3-1 ante Costa Rica y el club al que no entrenaría en la primera división.

LA ENTREVISTA CON JONATHAN ROUGIER

¿Qué representa para usted volver a su país después de una carrera por Honduras? Contento de este nuevo desafío de de volver a a Argentina. En esta circunstancia en un lindo equipo, es un equipo que tiene muchas ganas, que le pone mucho corazón a todo y en una ciudad muy linda que tiene muchas cosas interesantes y también en una categoría muy competitiva, así que contento de este nuevo desafío. ¿Corazón roto tras salir de Honduras y volver a Argentina? Sí, en realidad más que roto no, no, yo me voy con el corazón muy contento y muy agradecido porque fui muy feliz todo el tiempo en Honduras, la verdad que contento, seguramente volveré. No sé si pronto, tal vez dentro de poco, tal vez dentro de mucho, pero voy a volver. No tengo duda de eso porque es como mi casa Honduras, la verdad que estoy muy muy demasiado agradecido por así decírtelo porque es un país que que me dio todo, que me dio muchísimas cosas, no solamente en el ámbito profesional y deportivo, sino en todo porque crecí muchísimo en todos los aspectos y eso la verdad que no no tiene precio.

¿Qué pasó con Motagua? ¿Por qué no lo renovaron? Estuvimos charlando, no llegamos a estar de acuerdo nada más en la renovación, en los diferentes aspectos, pero no, nada grave, nada mal, al contrario, nos fuimos bien, muy agradecido de las dos partes, por todo lo que lo que vivimos juntos y también que capaz era un momento de cambio para los dos, para mí y para el club. Obvio que uno siempre sueña retirarse en el club que ama, pero pero bueno, tal vez se dé, tal vez se dé más adelante. Victoria y Marathón lo querían, ¿por qué no se dio el fichaje? Con Marathón sí hubo una charla, pero nunca se habló específicamente ni formal. Mientras que con Victoria sí, con Victoria tenía todo arreglado. En la realidad tenía todo acordado, todo quedaron en que me iban a mandar el contrato y los pasajes, pero de ahí en más no me volvieron a contestar el teléfono, entonces me imaginé que la situación había cambiado, que ya no querían negociar conmigo.

Entonces les informé a ellos que por dicha circunstancia iba a empezar a a responder otras llamadas porque yo le había dado la palabra a ellos. Yo les comuniqué que iba a a comenzar a atender a otras otras propuestas. Sí, entonces estuve muy cerca de fichar por el Victoria. Era seguro que seguiría en Honduras, pero se dio esta situación Sí, además habíamos hablado de la fecha que yo iba iba a llegar allá y todo. Y preguntaron si mi familia podían llegar después cuando inicie el torneo. Yo hablé con mi familia y le dije que mi esposa y mi hijo me dijeron que no había problema, que ellos iban a esperar, estuve cerca de quedarme. Si le tocara dirigir a un equipo hondureño, ¿no le cerraría las puertas Olimpia, Marathón o Real España? Creo que el tema de Olimpia es muy delicado porque soy muy reconocido con Motagua, hice toda mi carrera ahí. Creo que la situación de dirigir a Olimpia la veo muy lejana. Entonces, ¿no dirigiría a Olimpia? No, creo que no. Son muchas razones. La gente de Olimpia es muy respetuosa conmigo, he tenido muchos mensajes de afecto y cariño de Olimpia. Desde que fiché acá me escriben cosas lindas y estoy muy agradecido con ellos. Pero creo que no, creo que hay un respeto muy grande y para ser respetuoso con la institución, tendría que pasar algo muy grave para que yo pueda dirigir a Olimpia. Hay un respeto con toda la hinchada del Motagua y eso lo hace casi imposible. ¿Por qué Motagua sufrió mucho con el Olimpia de Troglio? No sé, creo que tal vez Olimpia tenía muchos recambios, muchos jugadores, tampoco es que la diferencia fue grande. Por ahí fueron pequeños detalles que terminaron marcando una pauta en las instancias decisivas. Pero la diferencia se terminó marcando.

En el último cruce pudimos hacer que esa diferencia sea a nuestro favor y sería como preguntarle a Troglio: ¿Qué pasó que no pudieron mantener eso que venía haciendo? Siempre son pequeños detalles que en el último cruce fue a nuestro a favor.