“Tota” Medina responde a críticas en Marathón, ¿rotaciones en Copa Centroamericana?

´Ánimos en la plantilla del Marathón

”Obviamente dolido por no haber podido sumar en el clásico ante Real España, sabemos que esto sigue y después de ese juego era sabido tenemos que reponernos rápidamente y que tenemos compromiso por la Copa Centroamericana. Más allá del dolor y del trago amargo, hay que seguir trabajando para reponernos rápido y así seguir sumando en el torneo local.

¿Hará rotaciones ante Alianza en la Copa Centroamericana?

”Vamos a buscar el triunfo con jugadores que pongamos en la cancha. Buscaremos rotar porque es lógico que la seguidilla de compromisos que hemos tenido anteriormente nos han pasado factura, de hecho lo de Juan Anangonó y Damin Ramírez que salieron lesionados, hay jugadores que vienen acarreando el hecho de todos los juegos consecutivos y sin dudas se tendrán variantes que nos hacen pensar lo que se viene .”

Lesionados en el equipo

”Para el juego ante Alianza es muy prematuro la recuperación, no llegan por los tiempos y la gravedad que todavía no sabemos lo que es realmente. Después evaluaremos el tiempo necesario para que trabajen en tiempo diferenciado.

“Esperar a ver la determinación que nos den los resultados de cada uno, conformen pasen los días se sienten mejor y eso es buena noticia. Pero hay que tener precaución y ser mesurados en llevar a los jugadores y esperamos contar con ellos lo más pronto posible.”

Llamado a la afición

“Lo mismo de siempre. La afición es la que se nutre del equipo, invitarlos a creer en este grupo, son jugadores que se pueden equivocar pero tienen la valentía de salir en cada compromiso disputarlo de la mejor manera”.

“Apoyar al jugador que le toque salir ya que desea en lo más alto la institución, nosotros igual por más que jueguen jugadores que no lo han venido haciendo, uno como entrenador quiere hacer lo mejor para que puedan estar felices, cuando no salen las cosas somos los primeros que recibimos reproches, igual somos conscientes cuando no salen las cosas nos preocupamos.

“Esperamos darle una alegría y que sigan confiando. Y luego el domingo en Tegucigalpa y seguir sucesivamente, ir ganando con la confianza de la afición.”