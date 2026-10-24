JIM revela decepción tras el Real España-Platense y responde a la afición

San Pedro Sula, Honduras

En conferencia de prensa postpartido, el técnico españolista Juan Ignacio Martínez (JIM) valoró la entrega de sus dirigidos para amarrar la victoria, pero no ocultó su profunda decepción por las paupérrimas condiciones del Estadio Olímpico Metropolitano. El estratega catalogó el césped como un "auténtico potrero" que atentaba contra el espectáculo, lamentando que, pese a las adversidades del terreno, su equipo logró desplegar momentos de buen fútbol antes de que el trámite se desbordara.

En un vibrante compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, Real España firmó tres puntos de oro al imponerse 4-3 sobre el Platense. El encuentro, que parecía encaminarse hacia un triunfo cómodo para la Máquina, terminó convirtiéndose en un auténtico suplicio tras las expulsiones de David Sayago y Gonzalo Ritacco, dejando al cuadro aurinegro con nueve hombres sobre el terreno de juego para sostener el resultado.

Ante el sufrimiento extremo del tramo final y la tensión vivida en las gradas, JIM cerró su comparecencia enviando un mensaje directo y emotivo a la hinchada aurinegra. El timonel agradeció el respaldo incondicional de los fanáticos que se dieron cita en el coloso sampedrano, reconociendo que el aliento constante desde la tribuna fue el motor principal para que el equipo resistiera y defendiera con alma, vida y corazón un botín que vale el liderato del esfuerzo y la resiliencia.

Antes que nada, felicitarlo por el triunfo que consiguen esta noche. También quisiera consultarle sobre lo sucedido hoy: el equipo vuelve a quedar con dos jugadores expulsados, algo que ya ha ocurrido en partidos anteriores. ¿Ha tocado este tema con sus jugadores? ¿Cómo trabajar para evitar que se repita esta situación?

Agradezco la felicitación, pero el mérito es de los jugadores. Hoy han hecho un partido de matrícula de honor cuando estábamos once contra once, y también cuando nos quedamos con nueve, por ese sobreesfuerzo que todos pudieron ver. Nos empataron 1-1, pero el equipo se reconvirtió rápidamente. Nos fuimos al descanso con un buen resultado y salimos en el segundo tiempo a ponernos 4-1. Era un partido para disfrutar. Lamentablemente sucedieron esas dos expulsiones; no voy a entrar a valorar la actuación arbitral porque hay muchos detalles pequeños, aunque felicité al árbitro en su momento. Si ha pasado otras veces, son cosas de las que debemos aprender. Estoy muy contento por los tres puntos y el esfuerzo, pero no por el desarrollo final del partido porque sufrimos demasiado y no lo merecíamos.

Además, quiero expresar que me siento muy decepcionado con el estado del terreno de juego. Venimos a este estadio sabiendo que el martes se jugó aquí el partido de Marathón; de martes a sábado creo que era tiempo suficiente para que el campo estuviera en mejores condiciones para la práctica del fútbol. Entiendo que ha llovido, pero el campo estaba para cualquier cosa menos para jugar fútbol. Aun así, el equipo lo hizo muy bien con el balón y logró ponerse 4-1.

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Haciendo referencia a las canchas, usted tiene amplia experiencia a nivel internacional. Ha jugado en canchas como la de Estrella Roja o en el Estadio Olímpico, y ahora en el Nacional, que está más decente. ¿Qué opinión tiene como técnico extranjero sobre las condiciones de los terrenos de juego en el fútbol hondureño para implementar su ideología?

Mencionas la cancha de Estrella Roja, pero allí cayó muchísima agua justo antes del partido, por lo que era lógico que se complicara. Sin embargo, hoy en San Pedro Sula llevamos dos días con clima favorable; hoy fue un día soleado y precioso para jugar. Cuando llegamos y vimos cómo estaba el campo, me pareció una falta de respeto, sobre todo para el aficionado. Nosotros los profesionales nos adaptamos a todo, pero el aficionado paga su entrada para ver un buen espectáculo, y para eso el terreno debe estar en óptimas condiciones.

Le quedan un par de partidos en Honduras. Quisiera consultarle si ya ve al equipo en el punto que usted desea o si todavía falta para llegar a esa idea de juego.

Un partido de 90 minutos da para mucho. Empezamos muy bien, generando varias opciones donde el arquero de Platense mantuvo vivo a su equipo. Tras el 1-0 nos empataron, pero el equipo se rehízo y anotó dos goles más. Nos gusta un juego de mucha asociación; como el campo no lo permitía, aplicamos un plan B más vertical para buscar la portería rival. Luego vinieron las expulsiones y nos tocó sufrir. Los jugadores hicieron un desgaste físico enorme por la pesadez de la cancha; terminaron exhaustos. También hay que felicitar al rival porque nos sometió al final, pero estamos muy contentos con los tres puntos, que era lo principal.

Real España ha jugado en Danlí, Tegucigalpa y aquí, en canchas que a veces no están en buen estado. ¿En qué porcentaje considera que el rendimiento del equipo se ha visto afectado por el estado de los terrenos de juego?

Sería muy osado de mi parte dar un porcentaje. Tuvimos un partido de alta exigencia física contra Olimpia en la capital y por momentos el equipo mostró mucha personalidad. En la cancha de Estrella Roja nos adelantamos y tuvimos opciones para ampliar el marcador, aunque su portero tuvo buenas intervenciones. Hoy salimos a ser un equipo vertical, que presiona alto y busca el arco rival, pero en la segunda parte todo eso se diluyó al jugar casi todo el tiempo con dos hombres menos, lo cual dificulta mostrar nuestra mejor versión.

¿Cómo fue la gestión del partido tácticamente tras quedarse con nueve jugadores?

Muy buena pregunta. En principio, el cambio ya estaba previsto antes de la expulsión porque Darixon salió lastimado. En ese momento dimos ingreso a Daniel Aparicio para fortalecer el campo y tener salida por las bandas con Sayago y Mike. En los últimos minutos veía que el equipo estaba sufriendo arriba porque no podíamos sostener el balón. Modificamos para que el equipo pudiera aguantar la pelota, darle salida a las líneas y terminar el partido de la mejor manera posible.