Tabla posiciones: Hay nuevo líder en Honduras tras una jornada de locura y club chico sorprende

San Pedro Sula, Honduras.

La jornada 11 del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras continuó este sábado con emocionantes encuentros que dejaron importantes movimientos en la tabla de posiciones, con el Real España como uno de los grandes protagonistas y un cierre marcado por la polémica en el duelo entre Independiente y Marathón. La actividad comenzó en el estadio Rubén Deras, donde el CD Choloma confirmó su buen momento al imponerse con un contundente marcador de 3-1 sobre el Génesis FC, equipo que continúa sin encontrar el rumbo en el campeonato. Los maquileros volvieron a demostrar que atraviesan una de sus mejores etapas del torneo y sumaron tres puntos valiosos en su lucha por mantenerse en puestos de clasificación.

Con esta victoria, el Choloma escaló hasta la quinta posición con 13 puntos, consolidándose como una de las revelaciones de las últimas jornadas y alimentando sus aspiraciones de avanzar a la liguilla. Posteriormente, el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula fue escenario de un auténtico partidazo. El Real España derrotó 4-3 al Platense en un duelo lleno de emociones, en el que la Máquina llegó a tener una ventaja de tres goles, pero terminó sufriendo ante la reacción de unos escualos que se volcaron al ataque y estuvieron cerca de rescatar el empate. El conjunto aurinegro logró sostener la ventaja y aseguró tres puntos fundamentales que lo catapultaron al liderato del torneo Apertura 2026, al alcanzar los 24 puntos. Sin embargo, su permanencia en la cima dependerá de lo que haga el Olimpia este domingo frente a los Lobos de la UPNFM, ya que los albos todavía tienen la posibilidad de recuperar el primer lugar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La jornada sabatina concluyó con un cierre cargado de polémica en Comayagua. El Independiente le amargó la noche al Marathón al rescatar un empate 2-2 gracias a un penal discutido en los minutos finales del compromiso. El Monstruo Verde parecía tener encaminada la victoria después de remontar el marcador y tomar ventaja durante la primera parte. No obstante, cuando el encuentro entraba en su recta final, una acción dentro del área desató la controversia y terminó cambiando el desenlace del partido, dejando un sabor amargo en el conjunto verdolaga.



Con este empate, el Marathón llegó a 22 puntos y se mantiene en la tercera posición de la tabla, desaprovechando la oportunidad de acercarse al liderato. Por su parte, el Independiente, dirigido por el español Juanfran, alcanzó las 11 unidades y continúa en la décima posición, por lo que necesita sumar con mayor regularidad para mejorar su situación en el campeonato. La jornada 11 del Apertura 2026 llegará a su final este domingo con dos encuentros. En el primero, el Motagua recibirá al Juticalpa FC, mientras que en Choluteca los Lobos de la UPNFM se enfrentarán al Olimpia, en un compromiso que puede tener repercusiones importantes en la parte alta de la clasificación.