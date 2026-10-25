Jhon Jairo atiza contra la Liga tras la derrota: "Sigan metiéndose mentiras"

Tegucigalpa.

La derrota 2-0 ante Motagua dejó a Jhon Jairo López bastante molesto, y el entrenador colombiano del Juticalpa no se guardó nada en la conferencia de prensa. El estratega arremetió contra el arbitraje y cuestionó el reglamento de la Liga Nacional, exponiendo su inconformidad con situaciones que, desde su perspectiva, perjudican a su equipo. Sus declaraciones encendieron el debate tras el compromiso correspondiente a la jornada 11 del torneo Apertura. - ¿Cómo analiza esta derrota ante el Motagua? En una palabra lo resumo: el que no hace los goles los ve hacer, y ahí ya no hay más conclusión. Yo creo que hablar más de eso... Ustedes lo vieron: en el primer tiempo tuvimos cuatro opciones de gol claras, mano a mano con una portería que mide 7.22 metros, y le tiramos al portero. ¿Qué puedo decirles yo? Un equipo bien ordenado en lo táctico, en lo aplicativo, tanto en defensa como en ataque. Veníamos con una propuesta de esperarlo y contragolpearlo, que creo que se hizo hasta el minuto 66 o 67. Es más, inclusive en el segundo tiempo, la primera opción de gol la tenemos nosotros con Kolton también. Le conté alrededor de cinco o seis opciones de gol claras, mano a mano con el portero, y al final nos vamos tristes de saber que lo que hicimos durante toda la semana se planteó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Pero bueno, este es el producto del desespero de llegar allá y no concluir las jugadas claras que generamos desde lo táctico. Un equipo ordenado, pero al final nos vamos con las manos vacías. Y lo más lamentable es que lo que más trabajamos, que es la pelota quieta, que nos hagan un gol de saque de banda, cuando es muy predecible... Bueno, ahí prácticamente concluye todo. Nada, seguir luchando, seguir trabajando con este grupo de jugadores y levantarles el ánimo, porque ahora más que trabajo es la parte mental, la parte psicológica: sacarlos de este momento que están viviendo. Y bueno, aquí para eso estamos nosotros. - ¿Qué pasa por la mente de un técnico cuando se trabaja toda la semana y al final no ve los frutos después de cada partido?.Sí, frustración, frustración. Más allá de eso, ustedes me conocen a mí, que siempre he ido al frente a buscar los resultados. Hemos venido casi siempre aquí a Tegucigalpa con los equipos grandes y hemos sacado buenos resultados desde la propuesta. Hoy era una propuesta diferente, que no suelo hacerla, pero bueno, en las situaciones en las que nos encontramos era brindar esa parte defensiva, brindar esa seguridad en la portería y, a partir de ahí, sabíamos que iban a quedar reacciones. Pero si no concretamos, el fútbol es eso: se concreta o no se concreta, y lastimosamente en Motagua, pues, donde yo vi... Sí, claro, ya en el segundo tiempo hace tres o cuatro cambios, donde le mete hombres de calidad que definen y, bueno, fue una primera opción en la que Aarón, lo dejamos girar y nos la mete con facilidad. Luego, una segunda jugada de un saque de banda que es predecible; soltamos al hombre y bueno, es eso: frustración. Levantarles el ánimo a estos jugadores. No es fácil vivir con esto semana a semana, pero bueno, nosotros estamos en esto. Yo he vivido muchas situaciones de estas. El equipo no juega mal; viene mostrando destellos de buen fútbol, destellos de aplicación, que eso es para lo que nos contrataron a nosotros. Pero, pues, si no tenemos los hombres claves que desequilibren un marcador, pasa esto. Por más que sostengamos una defensa o un bloque defensivo, vienen desatenciones y al final nos cobran, y los equipos grandes no perdonan.

- Usted hablaba de eso, del rendimiento del equipo, que es bueno en la cancha, pero no se consiguen los resultados. ¿Le preocupa ya, a esta altura del campeonato, estar ahí en las últimas posiciones? ¿También hay presión de parte de la directiva para que Juticalpa tenga mejores resultados?Sí, claro que nos preocupa. Nos preocupa la situación en la que estamos. Es la primera vez que la vivo. Una cosa es escoger el Motagua, Olimpia o Real España; otra cosa es escoger los equipos en los que yo he estado. Y la presión es siempre, la presión va a ser siempre en el fútbol, ya sea usted ganando en los primeros lugares o perdiendo, como estamos nosotros. ¿Qué me pueden decir los directivos? Mi pregunta, yo les hago una pregunta, con todo el respeto que merece el plantel: este es un equipo muy mal diseñado. Lo tengo clarificado, lo digo a cada rato a los dirigentes. Fue mal diseñado porque hoy, naturalmente, solo tenemos dos defensas centrales por posición. Cualquier jugador que metamos ahí es un lateral izquierdo, como Axel, que lo metimos de central, o Suazo, que es lateral derecho y lo metimos de central. Al final, pues, es lo que pasa. Cuando usted diseña mal los equipos, pasa lo que está pasando. Entonces, venimos nosotros a tratar de levantarle el ánimo a un grupo de jugadores que venía muy caído. Ahora yo veo la situación en la que tengo que meter obligatoriamente, obligatoriamente, en cada partido a un jugador casi 80 o 90 minutos, un sub-20, y los chicos no tienen la culpa; van a ir creciendo.