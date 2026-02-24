Jeaustin Campos previo al LAFC-Real España: "Me dolió el marcador, fue grosero"

Los Ángeles, Estados Unidos.

Jeaustin Campos , técnico de Real España, dejó claro que el equipo tuvo ese mal inicio y lo pagó caro en el primer tiempo. Pero que tuvieron entre 60 o 70 minutos donde la versión cambio, pero era tarde.

Real España visita este martes al LAFC en el BMO Stadium en el juego de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf. La ida terminó 6-1 en favor de los estadounidenses en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

La Máquina necesita de un milagro, si desea avanzar de forma directa en los 90 minutos debe ganar con marcador de 6-0. El gol de visita vale por dos esta serie. Y para ir a tiempos extras, los sampedranos necesitan un 6-1.

Los que buscará Real España en esta vuelta. "Nuestra meta como equipo es repetir los 60 o 70 minutos del juego anterior, donde competimos. El equipo se repuso futbolísticamente hablando y es lo que nosotros vamos a hacer, estamos seguros. Tuvimos esa capacidad de respuesta, con este marcador prácticamente está definido. Como proyecto queremos seguir evolucionando en las competencias".

Qué cambiará de Real España y lo que viene. "Siento que los primeros 20 y 25 minutos fuimos presa del nerviosismo, es normal para un equipo joven, de poca experiencia en este tipo de partidos. Nos desconcentramos. Pero a pesar de la calidad del rival nosotros dimos respuesta. Para esta vuelta, mejorar lo realizado en el partido anterior, será difícil, es de los mejores en la MLS y viene de ganar contra el campeón Inter Miami. Se han reforzado bien".

"Venimos de dar un gran partido, hicimos cambios y la responsabilidad es mía. Les dimos oportunidad a chicos Sub-17 y a otros les dimos descanso. Estamos dominando los juegos, siendo protagonistas en la Liga Nacional. Vamos a seguir defendiendo nuestro primer lugar y futbolísticamente vamos por buen camino. Confiamos en los muchachos, cuerpo técnico y queremos seguir compitiendo".

Están claros los jugadores en corregir. "La verdad lo decía ahorita, si los primeros minutos, más allá de lo táctico, fuimos presa del ambiente, rival y hasta cierto punto, con equipo relativamente joven siendo novatos y jugamos 60 o 70 minutos compitiendo bien, acortamos estadísticas, pero el daño ya estaba hecho. Tuvimos coraje, es nuestro compromiso, emular eso. Ya teniendo esa experiencia, que en estos duelos no se puede pestañar y pagamos caro el juego anterior".

El partido de vuelta es el más difícil de su carrera. "Me tocó con la selección de Puerto Rico dirigir un partido contra España con Xavi, Iniesta... Yo creo que cada enfrentamiento, cada partido, siempre es enriquecedor y de todo se aprende, me dolió mucho el marcador, fue grosero, LAFC fue justo ganador. Pero nuestra meta es ir creciendo como equipo, con los muchachos, todos aprendemos, hay una brecha enorme entre el fútbol centroamericano y Norteamérica. Y hay dos cosas con las que no podemos competir, una es el proceso de los muchachos desde etapas tempranas, es abismal. Y los clubes se refuerzan con presupuestos enormes para traer figuras de talla mundial. La planilla que tienen es como en 70 años para Real España, no es casi el hecho de comparar, es de mejorar, aprender".