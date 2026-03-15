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James Rodríguez debuta en la MLS de Estados Unidos de la manera más horrible

El mediocampista colombiano vivió una pesadilla en su primer partido oficial con la camiseta del Minnesota United.

  • Actualizado: 15 de marzo de 2026 a las 18:06 -
  • Agencia EFE
Estados Unidos.

El Vancouver convirtió en pesadilla este domingo el estreno del colombiano James Rodríguez con la camiseta del Minnesota en la MLS, al arrollar 6-0 al equipo del número 10 cafetero.

James, que firmó el pasado febrero un contrato de seis meses con el Minnesota United, saltó al campo en el minuto 64 al sustituir al argentino Tomás Chancalay cuando su equipo ya estaba abajo 0-5 en el marcador.

El centrocampista colombiano, de 34 años, no pudo evitar la contundente derrota del Minnesota, que recibió el sexto gol diez minutos después de que el colombiano saltara al campo.

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El Minnesota perdía 4-0 al descanso, con goles de Sebastian Berhalter, Brian White, Mathias Laborda y Emmanuel Sabbi. A los nueve minutos de la reanudación, White completó su doblete personal con la diana del 5-0.

Después de que James saltara al campo con la camiseta número 10 del Minnesota, el senegalés Cheikh Sabaly firmó la diana del 6-0.

A pesar de la derrota, James Rodríguez se mostró sonriente al acabar el partido cuando intercambió un sentido abrazo con el alemán Thomas Muller, con el que compartió el vestuario y ganó una Liga de Campeones con el Bayern Múnich.

El Minnesota es antepenúltimo en el Oeste de la MLS tras ganar dos partidos, empatar uno y perder uno en cuatro jornadas.

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El equipo de James tendrá oportunidad para reivindicarse la próxima semana en casa contra los Seattle Sounders.

El Vancouver, finalista de la MLS el año pasado, ganó sus cuatro partidos este curso y lidera el Oeste empatado con Los Ángeles FC.

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Agencia EFE
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