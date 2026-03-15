James Rodríguez debuta en la MLS de Estados Unidos de la manera más horrible

Estados Unidos.

El Vancouver convirtió en pesadilla este domingo el estreno del colombiano James Rodríguez con la camiseta del Minnesota en la MLS, al arrollar 6-0 al equipo del número 10 cafetero.

James, que firmó el pasado febrero un contrato de seis meses con el Minnesota United, saltó al campo en el minuto 64 al sustituir al argentino Tomás Chancalay cuando su equipo ya estaba abajo 0-5 en el marcador.

El centrocampista colombiano, de 34 años, no pudo evitar la contundente derrota del Minnesota, que recibió el sexto gol diez minutos después de que el colombiano saltara al campo.