Inter Miami y Messi fueron frenados en la MLS de Estados Unidos

Toronto, Canadá.

El equipo floridano, que venía de tres triunfos seguidos, viajó a Canadá y se enfrentó de visita al Toronto FC en un difícil compromiso que terminó empatado 1-1.

Encabezados por su máxima figura Lionel Messi , el Inter Miami fue frenado este sábado en una nueva jornada de la MLS de los Estados Unidos.

El Inter Miami llegaba tras arrollar 4-0 a domicilio al New York City con dos goles y una asistencia de Messi, pero no pudo salir de Canadá con los tres puntos tras ganar sus tres anteriores encuentros.

Leo Messi iluminó en la primera mitad e impulsó la jugada que llevó al gol del 1-0 de Tadeo Allende, con un potente cabezazo en el segundo poste tras un centro colgado por Jordi Alba por la banda izquierda.

Pero el Toronto logró la igualada a la hora de partido en una acción caótica en el área de penalti que acabó, tras varios rebotes, en un centro raso de Jonathan Osorio para Djordje Mihailovic.

El Inter Miami buscó el gol hasta el final, pero se topó con la gran tarde del meta Sean Johnson, quien le negó el segundo a Messi con una espectacular parada.