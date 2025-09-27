  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Vinicius con feo gesto, dolor del Real Madrid y llanto de Simeone en triunfo del Atlético

En imágenes la goleada que le metió el Atlético 5-2 al Real Madrid en la Liga Española.

Vinicius con feo gesto, dolor del Real Madrid y llanto de Simeone en triunfo del Atlético
1 de 39

Las imágenes que dejó la goleada que le propinó el Atlético de Madrid 5-2 al Real Madrid en la Jornada 7 de la Liga Española 2025-2026.
Vinicius con feo gesto, dolor del Real Madrid y llanto de Simeone en triunfo del Atlético
2 de 39

El Estadio Metropolitano lució un llenazo espectacular para el derbi madrileño entre Atlético y Real Madrid.
Vinicius con feo gesto, dolor del Real Madrid y llanto de Simeone en triunfo del Atlético
3 de 39

"Un mito, una fe": el lema que mostraron los aficionados del Atlético de Madrid ante el Real Madrid.
Vinicius con feo gesto, dolor del Real Madrid y llanto de Simeone en triunfo del Atlético
4 de 39

Los 11 titulares del Atlético de Madrid posando previo al inicio del partido contra el Real Madrid.
Vinicius con feo gesto, dolor del Real Madrid y llanto de Simeone en triunfo del Atlético
5 de 39

Los 11 titulares del Real Madrid posando previo al inicio del partido contra el Atlético de Madrid.
Vinicius con feo gesto, dolor del Real Madrid y llanto de Simeone en triunfo del Atlético
6 de 39

Éder Militao sufrió un golpe en una jugada que evitó el gol de Alexander Sorloth y tuvo que ser atendido. No salió para el segundo tiempo.
Vinicius con feo gesto, dolor del Real Madrid y llanto de Simeone en triunfo del Atlético
7 de 39

El 1-0 del Atlético. Robin Le Normand le ganó en el salto a Aurélien Tchouaméni y cabeceó para el primer gol del partido.
Vinicius con feo gesto, dolor del Real Madrid y llanto de Simeone en triunfo del Atlético
8 de 39

Robin Le Normand gritando su gol que puso en ventaja al Atlético de Madrid, ante el lamento de la defensa del Real Madrid.
Vinicius con feo gesto, dolor del Real Madrid y llanto de Simeone en triunfo del Atlético
9 de 39

Kylian Mbappé reaccionó y, tras pase de Arda Güler, respondió con este derechazo para empatar el derbi madrileño.
Vinicius con feo gesto, dolor del Real Madrid y llanto de Simeone en triunfo del Atlético
10 de 39

Kylian Mbappé sigue en modo imparable: llegó a 8 goles en el liderato del Pichichi de la Liga Española.
Vinicius con feo gesto, dolor del Real Madrid y llanto de Simeone en triunfo del Atlético
11 de 39

Arda Güler anotó el segundo gol del Real Madrid y besó el escudo del club.
Vinicius con feo gesto, dolor del Real Madrid y llanto de Simeone en triunfo del Atlético
12 de 39

Vinicius, que tenía a Mbappé pidiéndole el balón, decidió mandar el centro para el gol de Güler.
Vinicius con feo gesto, dolor del Real Madrid y llanto de Simeone en triunfo del Atlético
13 de 39

La reacción de Mbappé fue ir a celebrar y levantar en brazos a Vinicius por la asistencia del gol de Güler. Buen detalle del francés.
Vinicius con feo gesto, dolor del Real Madrid y llanto de Simeone en triunfo del Atlético
14 de 39

Nico González se salvó de una tarjeta roja por este planchazo contra Dani Carvajal. Le puso los tacos en el pie.
Vinicius con feo gesto, dolor del Real Madrid y llanto de Simeone en triunfo del Atlético
15 de 39

El árbitro Javier Alberola Rojas le mostró tarjeta amarilla a Nico González por la dura falta contra Dani Carvajal.
Vinicius con feo gesto, dolor del Real Madrid y llanto de Simeone en triunfo del Atlético
16 de 39

Alexander Sorloth marcó antes del descanso el gol del empate del Atlético 2-2 contra el Real Madrid y dejó tirado a Thibaut Courtois.
Vinicius con feo gesto, dolor del Real Madrid y llanto de Simeone en triunfo del Atlético
17 de 39

Alexander Sorloth, que ya tenía una tarjeta amarilla, se fue a celebrar con los aficionados del Atlético a las gradas del Metropolitano, acción por la que debió ser expulsado.
Vinicius con feo gesto, dolor del Real Madrid y llanto de Simeone en triunfo del Atlético
18 de 39

El reglamento señala que "incluso si el gol se anulara, se deberá amonestar al jugador que realice algunas de las acciones siguientes: trepar a las vallas perimetrales o acercarse a los espectadores generando problemas de seguridad". Pero el árbitro no le sacó la segunda amarilla.
Vinicius con feo gesto, dolor del Real Madrid y llanto de Simeone en triunfo del Atlético
19 de 39

El lamento de Diego Simeone tras una ocasión del Atlético en la última jugada del primer tiempo.
Vinicius con feo gesto, dolor del Real Madrid y llanto de Simeone en triunfo del Atlético
20 de 39

Xabi Alonso encajó su primera derrota en la Liga Española y en un derbi madrileño como entrenador.
Vinicius con feo gesto, dolor del Real Madrid y llanto de Simeone en triunfo del Atlético
21 de 39

La polémica siguió en el partido cuando el árbitro pitó penal a favor del Atlético por esta jugada de Arda Güler. El turco despejó el balón, pero impactó en el rostro de Nico González.
Vinicius con feo gesto, dolor del Real Madrid y llanto de Simeone en triunfo del Atlético
22 de 39

Julián Álvarez lanzó el penal y superó a Thibaut Courtois para la remontada del Atlético 3-2 ante Real Madrid.
Vinicius con feo gesto, dolor del Real Madrid y llanto de Simeone en triunfo del Atlético
23 de 39

La 'Araña' Álvarez picó y destrozó al Real Madrid en el derbi madrileño.
Vinicius con feo gesto, dolor del Real Madrid y llanto de Simeone en triunfo del Atlético
24 de 39

La felicidad de Julián Álvarez tras su primer gol del partido que significó el 3-2 del Atlético.
Vinicius con feo gesto, dolor del Real Madrid y llanto de Simeone en triunfo del Atlético
25 de 39

Julián Álvarez se lució con un golazo de tiro libre para el 4-2 del Atlético de Madrid.
Vinicius con feo gesto, dolor del Real Madrid y llanto de Simeone en triunfo del Atlético
26 de 39

El festejo de Julián Álvarez tras su segundo gol en un día soñado contra el Real Madrid.
Vinicius con feo gesto, dolor del Real Madrid y llanto de Simeone en triunfo del Atlético
27 de 39

La carita de Thibaut Courtois tras el segundo gol de Julián Álvarez.
Vinicius con feo gesto, dolor del Real Madrid y llanto de Simeone en triunfo del Atlético
28 de 39

Diego Simeone se emocionó luego del segundo gol de Julián Álvarez que certificaba el triunfo del Atlético.
Vinicius con feo gesto, dolor del Real Madrid y llanto de Simeone en triunfo del Atlético
29 de 39

El entrenador del Atlético rompió a llorar tras el golazo de tiro libre de Julián Álvarez.
Vinicius con feo gesto, dolor del Real Madrid y llanto de Simeone en triunfo del Atlético
30 de 39

Los rostros desencajados y tristes de Jude Bellingham y Dean Huijsen en la derrota del Real Madrid.
Vinicius con feo gesto, dolor del Real Madrid y llanto de Simeone en triunfo del Atlético
31 de 39

Jude Bellingham y Vinicius, dolidos por la derrota del Real Madrid ante Atlético.
Vinicius con feo gesto, dolor del Real Madrid y llanto de Simeone en triunfo del Atlético
32 de 39

Kylian Mbappé también mostró su frustración por la derrota del Real Madrid ante Atlético.
Vinicius con feo gesto, dolor del Real Madrid y llanto de Simeone en triunfo del Atlético
33 de 39

Vinicius tuvo un encontronazo con Koke después de esta falta que le cometió por la espalda.
Vinicius con feo gesto, dolor del Real Madrid y llanto de Simeone en triunfo del Atlético
34 de 39

El brasileño se bajó al capitán del Atlético de Madrid y el árbitro pitó la falta.
Vinicius con feo gesto, dolor del Real Madrid y llanto de Simeone en triunfo del Atlético
35 de 39

¿No sabe perder? Vinicius tuvo una fea reacción tras la falta y se acercó bastante a Koke para decirle algo. Esto no gustó a los rojiblancos.
Vinicius con feo gesto, dolor del Real Madrid y llanto de Simeone en triunfo del Atlético
36 de 39

Vinicius y Koke tuvieron sus más y sus menos en el derbi madrileño.
Vinicius con feo gesto, dolor del Real Madrid y llanto de Simeone en triunfo del Atlético
37 de 39

Antoine Griezmann entró de cambio y marcó el definitivo 5-2 del Atlético sobre el Real Madrid.
Vinicius con feo gesto, dolor del Real Madrid y llanto de Simeone en triunfo del Atlético
38 de 39

Raúl Asencio, cabizbajo tras el final del partido que perdió el Real Madrid.
Vinicius con feo gesto, dolor del Real Madrid y llanto de Simeone en triunfo del Atlético
39 de 39

La alocada celebración de los jugadores del Atlético de Madrid en el vestuario del Metropolitano.
Cargar más fotos