Vinicius con feo gesto, dolor del Real Madrid y llanto de Simeone en triunfo del Atlético

Las imágenes que dejó la goleada que le propinó el Atlético de Madrid 5-2 al Real Madrid en la Jornada 7 de la Liga Española 2025-2026.
El Estadio Metropolitano lució un llenazo espectacular para el derbi madrileño entre Atlético y Real Madrid.
"Un mito, una fe": el lema que mostraron los aficionados del Atlético de Madrid ante el Real Madrid.
Los 11 titulares del Atlético de Madrid posando previo al inicio del partido contra el Real Madrid.
Los 11 titulares del Real Madrid posando previo al inicio del partido contra el Atlético de Madrid.
Éder Militao sufrió un golpe en una jugada que evitó el gol de Alexander Sorloth y tuvo que ser atendido. No salió para el segundo tiempo.
El 1-0 del Atlético. Robin Le Normand le ganó en el salto a Aurélien Tchouaméni y cabeceó para el primer gol del partido.
Robin Le Normand gritando su gol que puso en ventaja al Atlético de Madrid, ante el lamento de la defensa del Real Madrid.
Kylian Mbappé reaccionó y, tras pase de Arda Güler, respondió con este derechazo para empatar el derbi madrileño.
Kylian Mbappé sigue en modo imparable: llegó a 8 goles en el liderato del Pichichi de la Liga Española.
Arda Güler anotó el segundo gol del Real Madrid y besó el escudo del club.
Vinicius, que tenía a Mbappé pidiéndole el balón, decidió mandar el centro para el gol de Güler.
La reacción de Mbappé fue ir a celebrar y levantar en brazos a Vinicius por la asistencia del gol de Güler. Buen detalle del francés.
Nico González se salvó de una tarjeta roja por este planchazo contra Dani Carvajal. Le puso los tacos en el pie.
El árbitro Javier Alberola Rojas le mostró tarjeta amarilla a Nico González por la dura falta contra Dani Carvajal.
Alexander Sorloth marcó antes del descanso el gol del empate del Atlético 2-2 contra el Real Madrid y dejó tirado a Thibaut Courtois.
Alexander Sorloth, que ya tenía una tarjeta amarilla, se fue a celebrar con los aficionados del Atlético a las gradas del Metropolitano, acción por la que debió ser expulsado.
El reglamento señala que "incluso si el gol se anulara, se deberá amonestar al jugador que realice algunas de las acciones siguientes: trepar a las vallas perimetrales o acercarse a los espectadores generando problemas de seguridad". Pero el árbitro no le sacó la segunda amarilla.
El lamento de Diego Simeone tras una ocasión del Atlético en la última jugada del primer tiempo.
Xabi Alonso encajó su primera derrota en la Liga Española y en un derbi madrileño como entrenador.
La polémica siguió en el partido cuando el árbitro pitó penal a favor del Atlético por esta jugada de Arda Güler. El turco despejó el balón, pero impactó en el rostro de Nico González.
Julián Álvarez lanzó el penal y superó a Thibaut Courtois para la remontada del Atlético 3-2 ante Real Madrid.
La 'Araña' Álvarez picó y destrozó al Real Madrid en el derbi madrileño.
La felicidad de Julián Álvarez tras su primer gol del partido que significó el 3-2 del Atlético.
Julián Álvarez se lució con un golazo de tiro libre para el 4-2 del Atlético de Madrid.
El festejo de Julián Álvarez tras su segundo gol en un día soñado contra el Real Madrid.
La carita de Thibaut Courtois tras el segundo gol de Julián Álvarez.
Diego Simeone se emocionó luego del segundo gol de Julián Álvarez que certificaba el triunfo del Atlético.
El entrenador del Atlético rompió a llorar tras el golazo de tiro libre de Julián Álvarez.
Los rostros desencajados y tristes de Jude Bellingham y Dean Huijsen en la derrota del Real Madrid.
Jude Bellingham y Vinicius, dolidos por la derrota del Real Madrid ante Atlético.
Kylian Mbappé también mostró su frustración por la derrota del Real Madrid ante Atlético.
Vinicius tuvo un encontronazo con Koke después de esta falta que le cometió por la espalda.
El brasileño se bajó al capitán del Atlético de Madrid y el árbitro pitó la falta.
¿No sabe perder? Vinicius tuvo una fea reacción tras la falta y se acercó bastante a Koke para decirle algo. Esto no gustó a los rojiblancos.
Vinicius y Koke tuvieron sus más y sus menos en el derbi madrileño.
Antoine Griezmann entró de cambio y marcó el definitivo 5-2 del Atlético sobre el Real Madrid.
Raúl Asencio, cabizbajo tras el final del partido que perdió el Real Madrid.
La alocada celebración de los jugadores del Atlético de Madrid en el vestuario del Metropolitano.