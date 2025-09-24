  1. Inicio
Grave acusación contra Messi y su padre en el Inter Miami: "No se puede hacer nada..."

El astro argentino recibe un fuerte ataque inesperado pese a ser una figura en la MLS.

Lionel Messi ha recibido una fuerte acusación por su papel junto a su padre en el Inter Miami. "El padre de Messi prácticamente dirige el club".
El brillo de Lionel Messi encumbró y transformó la imagen de Inter Miami. Desde la llegada del astro argentino, el club de la Florida estadounidense se convirtió en uno de los clubes más mediáticos del continente.
Leo Messi aterrizó en el Inter Miami en verano de 2023. Un equipo al que llegó para vivir un retiro dorado tras lograr su último gran objetivo para redondear su carrera: ganar el Mundial.
Más de dos años después de su fichaje por el equipo de la MLS, el argentino planea seguir al menos hasta el Mundial de 2026 en la disciplina del equipo de Florida.
Sin embargo, no todos los protagonistas que pasaron, de una u otra manera, por allí, quedado deslumbrados por el aura del capitán de la selección campeona del mundo en Qatar 2022.
Otro jugador de la liga estadounidense, el polaco Mateusz Klich, ha criticado el papel de Messi y su padre, Jorge, en un club que "prácticamente dirige".
El actual centrocampista del Ekstraklasa Cracovia jugó durante dos años y medio en la MLS, pero no coincidió con Messi. Tras una larga estancia en el Leeds, Klich dio el salto al otro lado del charco para jugar en las filas del DC United de Washington.
El polaco Mateusz Klich, que actuó durante dos años en la MLS, criticó la forma en la que se maneja Inter Miami.
El polaco ha valorado de forma positiva su experiencia en Estados Unidos, pero ha lanzado una advertencia a sus compañeros de profesión. "No recomiendo ir a Miami mientras Messi esté allí. Es un desastre de club. La gente se va, los entrenadores, los fisioterapeutas", ha asegurado Klich.
El Inter Miami cuenta con una plantilla plagada de jugadores argentinos e hispanohablantes. Muchos de ellos, como Jordi Alba, Sergio Busquets o Luis Suárez han compartido vestuario con Leo Messi. También el entrenador, Javier Mascherano, es un viejo conocido del mítico ’10’.
Mateusz Klich no se mordió la lengua para lanzar duras críticas contra Jorge Messi, padre del astro argentino.
"El padre de Messi prácticamente dirige el club. Todos hablan en español y no se puede hacer nada sin tener su consentimiento", ha declarado el internacional polaco sobre este tema en una entrevista en el canal de YouTube Foot Truck.
Mateusz Klich, que también jugó en el Atlanta United de la MLS, no recomienda el Inter Miami como destino. Además de lo comentado anteriormente, ha afirmado que "el club en sí está a 45 o 50 minutos de la ciudad de Miami".
En cambio, anima a sus compañeros de profesión en Polonia a firmar por los dos clubes de Nueva York: Red Bulls o New York City FC. Klich considera que la MLS es "una gran liga", pese a calificar el estilo de vida en Estados Unidos como difícil.
Klich enfrentó a Messi en un partido disputado en mayo de 2024, en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, cuando vestía la camiseta de DC United. El conjunto rosa se impuso por 1-0. Klich, además, jugó en otro equipo de la liga estadounidense: Atlanta United.
El gran objetivo de Leo Messi a sus 38 años es jugar el Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Con la selección argentina ya clasificada, su capitán no garantizó su presencia en la gran cita del balompié.
Tras disputar en el pasado parón de selecciones su último partido en Argentina, el ’10’ asustó a los campeones del mundo con sus declaraciones: "Por edad, lo más lógico es que no llegue, pero es partido a partido", declaró Messi.
