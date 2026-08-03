Infantino sufre otro revés: primer país retira el apoyo a su reelección

Londres, Inglaterra.

La federación de Gales se ha convertido en la primera en retirar de forma pública su apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, después de que este presentase un proyecto para vender participaciones de la Copa del Mundo a entes privados.

En un comunicado, la federación de Gales ha confirmado que retira su apoyo al actual presidente de la FIFA de cara a la reelección para el ciclo 2027-2031.

"Los recientes fallos en la gobernancia, liderazgo, valores, gestión de equipos y comunicación nos ha llevado a una posición en la que el señor Infantino ha perdido la confianza de la federación galesa para continuar en este puesto en el fútbol. Fallar a la hora de poder los intereses del fútbol primero en un error que no podemos aceptar", dijo el organismo en un comunicado.