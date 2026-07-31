Imanol Enríquez, nuevo fichaje del Olimpia sorprende al no asegurar goles

Tegucigalpa, Honduras.

El delantero uruguayo Imanol Enríquez brindó sus primeras declaraciones en conferencia de prensa como jugador del Olimpia y dejó claro que, aunque su posición lo obliga a pensar en el gol, no llega con la promesa de una cifra específica de anotaciones. "Obviamente, siendo delantero uno busca hacer goles, pero lo principal es funcionar bien dentro del equipo y que al equipo le vaya bien", afirmó. Enríquez también aprovechó para describir el estilo de juego que pretende aportar al equipo dirigido por Eduardo Espinel. Se definió como un atacante con movilidad, capaz de desempeñarse como centrodelantero o mediapunta, al señalar que "no soy el típico número nueve que permanece siempre en el área; me gusta moverme hacia los costados". El nuevo refuerzo olimpista confesó que nunca dudó en aceptar la propuesta del club, pese a los comentarios sobre el temor de algunos extranjeros de jugar en Honduras. "Cuando recibí el llamado de Eduardo Espinel, la verdad es que ni lo dudé", expresó. Ya tuviste tus primeros días con Olimpia. ¿Cómo te recibió el grupo y cuáles fueron tus primeras impresiones del club? La verdad es que el grupo me recibió muy bien, al igual que el cuerpo técnico. Estuve en la cancha el otro día y el ambiente me gustó mucho. Obviamente es un equipo grande, ya lo conocía, y al ser un equipo grande sé la exigencia que hay. Así que estoy listo para este desafío. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

En lo personal, ¿qué te has propuesto? No sé si tienes una meta goleadora, porque eres uno de los llamados a responder, sobre todo porque el torneo pasado los delanteros no anduvieron en su mejor momento y, lógicamente, vas a estar en el ojo del huracán para este torneo. ¿Qué te has propuesto y cuál es tu cuota goleadora? Bueno, te repito: sé al club que vine y la exigencia que voy a tener en lo personal. Obviamente, siendo delantero uno busca hacer goles, pero lo principal es funcionar bien dentro del equipo y que al equipo le vaya bien. Cuéntanos un poco sobre tus características. ¿Cuál sería ese posible aporte a Olimpia, tomando en cuenta que siempre al extranjero se le exige ser superior al jugador nacional? Bueno, yo creo que soy un delantero al que le gusta correr por todos lados. Lo puedo hacer de nueve y también lo hice mucho de mediapunta. Incluso lo he hecho por derecha, aunque muy poco. Esas son mis características. Obviamente, siendo delantero, lo que más quiere uno es hacer goles y ayudar a que el equipo gane. Pero, como te vuelvo a repetir, si al equipo le va bien, nos va a ir bien a todos. ¿Cuál ha sido tu primera impresión, ya que fuiste al estadio? Me imagino que ya estás viendo los partidos de la Copa Centroamericana y estamos a un día de que arranque el torneo. ¿Cuál es tu primera impresión del fútbol hondureño? ¿Estás listo para jugar? ¿Estás físicamente bien y disponible para el domingo? La verdad es que me gustó mucho. Ya lo dije: el ambiente del estadio es muy bueno. Esa presión, que en un equipo grande siempre va a existir, me gusta. La cancha está muy buena y el centro de entrenamiento también me gustó mucho. Los compañeros me recibieron de la mejor manera. Así que, como te digo, estoy muy contento de estar acá y preparado para este desafío. Más allá de eso, contanos tu experiencia en el club. Ya llevabas varios días entrenando. ¿Qué te parece el futbolista hondureño, ya que has estado en el ambiente de un clásico, más allá de que no lo hayas jugado? ¿Qué te parece todo lo que estás viviendo en nuestro país?

Primero, la gente acá me recibió muy bien. Le agradezco al club porque toda la secretaría y toda la gente me recibieron de la mejor manera. Después, con los compañeros vi que hay mucha calidad y muchos jóvenes con ganas de crecer. Eso le va a hacer muy bien al equipo. ¿Cuánta ilusión te generó venir a un equipo que, además de pelear el campeonato local, también compite por un torneo internacional? ¿Cuánto sentís que eso puede ayudar a tu carrera? Lo bueno de venir a un equipo grande es que siempre vas a tener que tratar de ganar todos los torneos que se presenten, tanto el torneo local como el internacional. Yo vine acá porque quiero ganar títulos. Hablando de jugar en un equipo grande, ¿crees que eso también puede ayudarte a aumentar tu cuota goleadora? La afición parece tener mucha confianza en vos. Han venido otros extranjeros, pero contigo las sensaciones han sido muy buenas. ¿Cómo lo tomás? Sí, obviamente. Como te digo, vi un equipo con mucha calidad. El otro día tuvimos varias oportunidades de gol y, al ser un equipo grande, seguramente tendremos el protagonismo en casi todos los partidos. Eso es bueno para los delanteros porque vamos a tener varias situaciones de gol por encuentro. Y a la gente quiero agradecerle. Se siente el cariño cuando uno llega y trataré de devolverlo dentro del campo. Imanol, lo tuyo es el gol, incluso desde fuera del área. ¿Cuáles son tus mayores virtudes? ¿Cuál consideras que es tu principal característica? Y a la hora de marcar, ¿con qué se te facilita más: de cabeza, con la pierna derecha o con la izquierda? Estos últimos seis meses, cuando venía en competencia, jugué como mediapunta. Quizás no hice tantos goles, pero los que hice fueron de cabeza. Como te digo, me gusta estar dentro del área, aunque también salir un poco. No soy el típico número nueve que permanece siempre en el área; me gusta moverme hacia los costados.