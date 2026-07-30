Federación de Honduras pide calma y no asegura el boleto al Mundial 2030: "No sería fracaso"

Tegucigalpa, Honduras.

José Ernesto Mejía, secretario de la Federación de Fútbol de Honduras, pidió paciencia con el nuevo proyecto deportivo que impulsa la FFH y defendió la metodología implementada en las selecciones menores, asegurando que los resultados no pueden medirse de inmediato. El dirigente sostuvo que el objetivo principal es fortalecer la formación de futbolistas desde las bases y recordó que el actual cuerpo técnico fue elegido por su experiencia en procesos exitosos dentro del fútbol español: "Tenemos que entender que esto es un proceso, que estamos empezando con nueva metodología", afirmó durante la entrevista. Mejía también destacó el trabajo que la Federación realiza a través del programa TDS, con el que, según explicó, ya se han evaluado alrededor de 7,000 jugadores en todo el país y funcionan más de 20 centros de desarrollo para niños y niñas. A su criterio, el reto es construir una generación competitiva que permita volver a pelear por clasificaciones mundialistas: "El objetivo es formar la mayor cantidad de jugadores con calidad", señaló, al tiempo que insistió en que "esto no es de la noche a la mañana" y que la intención es llegar fortalecidos a los procesos rumbo a los Mundiales de 2030 y 2034.

Durante la conversación también abordó temas de actualidad internacional, como la postura de CONCACAF frente a la propuesta impulsada por la FIFA para crear una nueva estructura comercial y la posibilidad de ampliar el Mundial de 2030 a 64 selecciones. Aunque reconoció que una mayor inversión representaría un cambio importante para Honduras, respaldó la posición del organismo regional de exigir mayor transparencia y gobernanza antes de tomar una decisión definitiva.

Además, dejó clara la postura de la Federación hondureña sobre una eventual ampliación de la Copa del Mundo: "Por supuesto vamos a apoyar una ampliación a 64 selecciones", expresó.

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ENTREVISTA CON JOSÉ ERNESTO MEJÍA

Después de los resultados recientes de las selecciones menores, hay preocupación entre la afición. ¿Cómo evalúa el trabajo que se está realizando en las categorías juveniles y cuándo esperan comenzar a ver resultados? Es más complicado, pero creo que como se está trabajando ahora y como van a empezar a trabajar todas las selecciones, lo que está haciendo el TDS con los niños de 11 años para arriba, los frutos se van a ir viendo en los próximos años. Hay que tener paciencia, este es un nuevo proceso. Creo que se está trabajando con bastante metodología, con rigor científico. Tenemos un gran cuerpo técnico que está ayudando a las demás selecciones juveniles, así que estamos muy entusiasmados con este nuevo proceso, con este nuevo camino y esperemos que tengamos paciencia todos para que este proceso al final dé frutos. Todo es parte de un proceso. Ustedes vieron el partido de Honduras contra Perú en España. Debutaron siete jugadores sub-22 ante una selección de Perú que estaba mejor rankeada que nosotros y no desentonaron. Así que creo que el cuerpo técnico ha demostrado no solamente sabiduría, sino valentía para hacer debutar a jugadores con poca experiencia internacional, pero con muchas ganas de sacar las cosas adelante. Así que, contentos. Ahora, con el tema de los nuevos formatos y todo lo que está cambiando, la polémica que tiene la FIFA con un nuevo Mundial y con las nuevas reglas, ustedes como Federación, ¿qué saben? ¿Qué temas tienen previstos con CONCACAF? ¿Habrá alguna reunión? Bueno, ya por ejemplo con las nuevas reglas del IFAB, de taparse la boca cuando se habla, ya se mandó una comunicación a la Liga para que tome la decisión de si eso lo van a implementar o no. Es una decisión que toman ellos. Por supuesto, se habla con la Comisión de Arbitraje. Todas las nuevas reglas, la mayoría se van a adaptar. Ya los árbitros están capacitados, así que en ese sentido no tenemos problema en adaptar todo ese tipo de formatos y de nuevas reglas que al final beneficien al fútbol. Nos dice paciencia, nos dice calma, pero históricamente Honduras ha sido una selección que ha estado en muchos Mundiales Sub-20 y en muchos Mundiales Sub-17. Me preocupa el discurso de don Francis cuando dice: "Aquí no hay resultados, aquí vamos a trabajar". De no clasificar al Mundial, ¿no sería un fracaso para la Federación? No, no sería un fracaso, porque tenemos que entender que esto es un proceso, que estamos empezando con nueva metodología. No quiero ser repetitivo, pero actualmente los técnicos que tenemos nosotros son los técnicos que vienen de una federación que ayudó a formar lo que hoy es España. España actualmente es campeona mundial, campeona olímpica, campeona de la Liga de Naciones, campeona de Europa y campeona mundial femenina. Algo están haciendo bien y eso es lo que quisimos nosotros traer a Honduras: gente que sepa, gente que haya participado en un proceso. Tanto Francis Hernández como Francisco Molina eran directores deportivos de la Federación Española cuando se nombró a Luis de la Fuente. Algo saben. Así que démosles el beneficio de la duda, tengamos un poco de paciencia, porque esto no es de la noche a la mañana. Nosotros, como Federación, estamos haciendo el trabajo que deberían hacer, a lo mejor, algunos clubes formando jugadores. Con el programa TDS se han escauteado 7,000 jugadores. Se dice rápido, pero 7,000 jugadores se han escauteado en todo el país. Tenemos más de 20 centros trabajando con niños y niñas. Ese trabajo lo está haciendo la Federación, porque si nadie más lo hace, lo tenemos que hacer nosotros. Pero entiendo su pregunta. Hay que tener un poco de paciencia. Esto no es de la noche a la mañana. Nosotros ahorita no tenemos jugadores en ligas top. La idea es tenerlos. Ojalá que Kervin pueda irse a Italia, aunque está jugando en un equipo muy bueno. Pero nos ha costado muchísimo sacar nuevos jugadores. Así que tengamos un poquito de paciencia. Esto es un proceso, pero si los resultados se van dando, bienvenidos. Si no, pues hay que seguir esperando. La idea es que al 2030 nosotros podamos llegar bien, primero Dios, clasificados, pero que esta camada de jugadores que ustedes están viendo, con 15 y 17 años, sea el futuro de la Selección. Hay que tener valor para poner a jugar jugadores de 15 y 17 años contra jugadores de 19, casi 20. Ustedes vieron la corpulencia de los jugadores jamaiquinos, los mismos canadienses, y nuestros muchachos, muchísimos de ellos de 15, 16, 17 y 18 años. Yo creo que hay que tener un poco de paciencia con ellos y pensar que estamos en el camino correcto.