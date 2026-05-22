Hondureño gana medalla de oro en Iberoamericano Máster de Atletismo en Perú

Lima, Perú.

¡Un salto directo al oro! La garra catracha se hizo presente en el II Iberoamericano Máster de Atletismo Lima 2026 y este viernes 22 de mayo se obtuvo la primera medalla de la mano del preparador físico hondureño Leonel Flores, de 66 años, en la prueba de Salto Largo.

Porque la edad es sólo un número, pero la pasión es permanente; palabras que definen a Leonel, quien se adueñó del podio para colgarse la presea anhelada por los atletas catrachos en tierras sudamericanas: la de oro.

Leonel Flores es un viejo conocido en el fútbol hondureño. Actualmente es preparador físico del Génesis FC, pero también ha tenido paso en varios equipos de la Liga Nacional como lo fue el Vida en su momento. Asimismo, estuvo en Olimpia, Marathón, Platense y formó parte de varios procesos eliminatorios con la Selección de Honduras.