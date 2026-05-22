Hondureño gana medalla de oro en Iberoamericano Máster de Atletismo en Perú

¡Un salto directo al oro! La garra catracha se hizo presente en el II Iberoamericano Máster de Atletismo Lima 2026 y este viernes 22 de mayo se obtuvo la primera medalla de la mano del preparador físico hondureño Leonel Flores, de 66 años, en la prueba de Salto Largo.
Porque la edad es sólo un número, pero la pasión es permanente; palabras que definen a Leonel, quien se adueñó del podio para colgarse la presea anhelada por los atletas catrachos en tierras sudamericanas: la de oro.
Leonel Flores es un viejo conocido en el fútbol hondureño. Actualmente es preparador físico del Génesis FC, pero también ha tenido paso en varios equipos de la Liga Nacional como lo fue el Vida en su momento. Asimismo, estuvo en Olimpia, Marathón, Platense y formó parte de varios procesos eliminatorios con la Selección de Honduras.
Pese a su amplia cartelera de cuerpos técnicos en los que ha estado, Leonel Flores también se ha caracterizado por ser protagonista fuera de los terrenos de juego. Y es que el destacado preparador físico es un amante del atletismo y, dejando a un lado su edad, continúa brillando al sumar preseas en las distintas disciplinas.
Ahora, junto a un grupo de destacados atletas catrachos intentarán conquistar Perú en el Iberoamericano Máster de Atletismo al competir contra deportistas máster en diferentes disciplinas del atletismo y de más de 10 países.
Stephanie Andrea Hernández, Arlees Norales, Leonel Flores, Ángel Francisco Flores, Hilda Almendárez, Diana Villatoro, Norma Ondina Flores y Carlos Antonio Villatoro son los nombres de los deportistas que estarán representando a Honduras en el país inca.
El II Iberoamericano Máster de Atletismo Lima 2026 comenzó este viernes 22 de mayo y finaliza el miércoles 27. El evento deportivo se está realizando en el Estadio Atlético de La Videna, en Lima, Perú.
Hondureños en el Iberoamericano Máster
- Stephanie Andrea Hernández (San Pedro Sula)
Eventos a participar: 200mts, 400mts, salto largo y lanzamiento de jabalina
- Arlees Martin Norales (San Pedro Sula) Eventos a participar: 100mts, 200mts, 400mts, salto largo ,relevos 4x100, 4x400
- José Leonel Flores (San Pedro Sula)
Eventos a participar: 100mts, 200mts, salto largo, salto triple, Relevos 4 x 100 y 4 x 400mts.
- Ángel Francisco Flores (Tegucigalpa)
Eventos a participar 100 mts, 100 mts C/vallas, 400 mts C/vallas, Salto triple
- Hilda Maritza Almendarez (San Pedro Sula)
Eventos a participar: Lanzamiento de jabalina, disco, bala y martillo
- Diana Iveth Villatoro (Progreso)
Eventos a participar: 100mts, salto largo, jabalina
- Norma Ondina Flores (Progreso)
Eventos a participar: 100mts, 200mts, 400mts, y 800mts.
- Carlos Antonio Villatoro (Progreso)
Eventos a participar: 1500 mts, 3000 mts con obstáculo, 5000 mts y 10,000 mts.