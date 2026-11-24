Doha, Qatar.

La Selección Sub-17 de Honduras sufrió un nuevo golpe en el Mundial de Qatar 2026. La Bicolor cayó 2-0 ante Colombia en la segunda jornada de la fase de grupos y complicó seriamente sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, después de haber perdido también por el mismo marcador frente a Serbia en su debut. El equipo dirigido por Merling Paz comenzó el encuentro con mucha intensidad y presión alta, tratando de incomodar la salida de los cafeteros. Incluso, en los primeros minutos logró recuperar balones en campo contrario y mostró una actitud ofensiva que le permitió acercarse al área rival. Colombia respondió con el paso del tiempo y comenzó a encontrar espacios. Al minuto 11, Adrián Mosquera probó con un remate que obligó a David Paz a estirarse para evitar el primero. Posteriormente, Jhan Moreno sorprendió con una chilena que nuevamente encontró una buena respuesta del guardameta hondureño.

Honduras también tuvo sus oportunidades. Al minuto 15, Mike Arana sacó un potente disparo de larga distancia que pasó cerca de convertirse en el primer gol catracho. El extremo, que recientemente fue vendido al Universitatea Craiova de Rumania, volvió a intentarlo en diferentes momentos del encuentro, aunque sin encontrar la precisión necesaria. La primera parte terminó sin goles, con una Honduras que logró competir y mantener el orden defensivo, pese a los constantes intentos de Colombia. Jeremy Rodríguez también tuvo una oportunidad con un remate de cabeza al minuto 33, pero el balón terminó fácilmente en las manos del guardameta Samuel Martínez. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El panorama cambió en el complemento. Al minuto 52, Diego Matute fue expulsado después de una fuerte entrada contra Simón Rojas. El árbitro revisó la acción mediante el sistema FVS y mantuvo su decisión, dejando a Honduras con diez jugadores durante buena parte del segundo tiempo. Pese a la inferioridad numérica, la Bicolor tuvo ocasiones para adelantarse. Al minuto 67, Darwin Cruz envió un excelente centro desde la izquierda, pero Mike Arana no consiguió definir y un defensor colombiano terminó desviando el balón. Cinco minutos después llegó otra oportunidad clarísima: Arana habilitó a Milton Moya, quien quedó frente al portero, pero se enredó con el balón y desperdició una ocasión inmejorable. Los errores terminaron pasando factura. Al minuto 75, Colombia encontró el camino al gol mediante un centro desde la banda izquierda que Matías Caicedo conectó con el muslo derecho para vencer a David Paz. Honduras todavía intentaba reaccionar cuando, al 84, llegó el segundo tanto cafetero tras un grave error del guardameta catracho, quien no pudo despejar el balón y terminó perdiéndolo ante José Escorcia, que aprovechó para sentenciar el encuentro.

Los números del partido

Los datos compartidos por Sofascore sobre el duelo entre Honduras vs Colombia en la jornada 2 del Mundial Sub-17.