Árbitro caribeño pitará el partido de Honduras vs Haití en la eliminatoria de Concacaf

Tegucigalpa, Honduras.

La Selección Nacional de Honduras se enfrenta este lunes ante su similar de Haití por la cuarta jornada de la fase final de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial United 2026.

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) ha dado a conocer los nombres de los árbitros designados para este encuentro que se disputará en la cancha del estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Oshane Anthony Nation, de nacionalidad jamaicana, será el árbitro central del partido, siendo acompañado por su compatriota Ojay Johane Duhaney y Caleb Wales de Trinidad y Tobago. El auxiliar será Steffon Sean Dewar, también de Jamaica.