Flick no se contuvo tras derrota ante PSG y es tajante: "Estoy decepcionado"

El entrenador del Barcelona, el alemán Hansi Flick, ha admitido que la derrota (1-2) de su equipo frente al París Saint-Germain en la segunda jornada de la fase liga de la Champions League "ayudará mucho" a su equipo con vistas al futuro.
"Este partido nos ayuda mucho de cara al futuro. Estoy seguro de que podemos jugar como el PSG, pero para ello tienes que aguantar 90 minutos defendiendo y atacando y eso lo debemos aprender. En el PSG todos quieren el balón, saben aprovechar los espacios...son cosas que debemos mejorar", ha reflexionado el técnico alemán desde la sala de prensa del Estadio Olímpico Lluís Companys.
El preparador azulgrana ha reconocido que el vigente campeón de Europa fue merecedor de la victoria, sobre todo en el segundo tiempo, cuando su equipo "no controló el encuentro".
Y se ha mostrado "decepcionado" por haber encajado el gol de la derrota del Barcelona en el minuto 90, obra de Gonçalo Ramos: "Cuando defiendes un 1-1, debes jugar con un poco más de inteligencia al final del partido, y eso no ha pasado. Nos han marcado en una transición y lo debemos aprender. Hay que jugar más estructurados y cubrir todos los espacios. Y al final del partido no fue así".
A lo largo de su discurso, Flick ha insistido en varias ocasiones que a su equipo le faltó mantener su "estructura" habitual, especialmente en el segundo tiempo, cuando jugadores como Frenkie de Jong, Marcus Rahsford o 'Pedri' "estaban muy cansados".
"Hoy no podemos decir que estemos al mismo nivel que el PSG, pero creo que no hemos mostrado nuestra mejor versión. Estamos trabajando para volver a nuestro mejor nivel. Por eso, tenemos que mejorar las cosas que no estamos haciendo bien", ha puntualizado.
Con todo, Flick ha elogiado la "filosofía de juego fantástica" del PSG, que cuenta con "jugadores jóvenes" de mucha calidad y que en la segunda parte tuvo "piernas más frescas" con la entrada de futbolistas de refresco.