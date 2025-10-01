Flick no se contuvo tras derrota ante PSG y es tajante: "Estoy decepcionado"

Barcelona, España.

El entrenador del Barcelona, el alemán Hansi Flick, ha admitido que la derrota (1-2) de su equipo frente al París Saint-Germain en la segunda jornada de la fase liga de la Champions League "ayudará mucho" a su equipo con vistas al futuro.

"Este partido nos ayuda mucho de cara al futuro. Estoy seguro de que podemos jugar como el PSG, pero para ello tienes que aguantar 90 minutos defendiendo y atacando y eso lo debemos aprender. En el PSG todos quieren el balón, saben aprovechar los espacios...son cosas que debemos mejorar", ha reflexionado el técnico alemán desde la sala de prensa del Estadio Olímpico Lluís Companys.

El preparador azulgrana ha reconocido que el vigente campeón de Europa fue merecedor de la victoria, sobre todo en el segundo tiempo, cuando su equipo "no controló el encuentro".