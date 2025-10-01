Así reaccionó la prensa a la derrota del Barcelona ante PSG en Champions

La prensa deportiva, tanto nacional como internacional, no tardó en reaccionar con análisis críticos, señalando errores tácticos y falta de liderazgo.
DIARIO DIEZ: "Barcelona perdonó y PSG castiga fuerte: el equipo de Luis Enrique vino de atrás y superó a los azulgranas con una contra fulminante en los últimos minutos por la Champions League".
BR Football repasó los grandes triunfos del PSG sobre el Barcelona jugando en territorio catalán.
Daguito Valdés: "Pedazo de lección táctica que le ha dado Luis Enrique a Hansi Flick en Barcelona y el PSG literalmente con medio equipo titular lesionado".
DIARIO DIEZ: "Los parisinos llevan tres puntos de Montjuic".
José Ramón Fernández: "El PSG venció al Barcelona en la Champions League. Ambos llegaron con bajas importantes: el Barcelona sin Raphinha y Joan García".
MisterChip: "Tercera victoria consecutiva del PSG en camp del Barcelona: 1-4, 1-4 y 1-2".
ESPN ARGENTINA: "No pudo con el campeón. Barcelona, con Yamal, cayó 1-2 ante el PSG, sin Dembélé, por la Champions League".
ESPN FC: "El PSG llegó a Barcelona sin sus tres delanteros titulares y sin su capitán, puso de titular a dos adolescentes".
Y agregó el enojo y la frustración de Hansi Flick después de que el PSG le remontara al FC Barcelona con gol al minuto 90 de partido.
Invictos: "Sin Dembélé, sin Doué, sin Joao Neves, sin Marquinhos".
Jota Jordi disparó en sus redes: "Hemos visto los mejores equipos del mundo. Y las hemos tenido y ellos han marcado en el 90'. Hay que ser positivos después de este partido y seguro que nos volveremos a ver contra el PSG y seguro que los ganaremos".
El País Deportes: "El PSG revienta al Barcelona en la Champions".
Teledeporte: "Demasiado PSG para el Barca: el camino de la Champions remonta y gana al Barca en el 89'".