Hansi Flick reacciona tras polémico penal que le pitaron al Barcelona contra Levante

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, afirmó que está “orgulloso” porque sus jugadores lo han intentado y han creído hasta el final para lograr remontar al Levante (2-3) este sábado en el Ciutat de València, con un gol en propia meta en el 91.
“El Levante ha defendido muy bien, tiene jugadores muy rápidos para las transiciones, que te penalizan cuando haces errores. Pero lo más importante para mí es volver a casa, a Barcelona, con los tres puntos”, dijo Flick en rueda de prensa.
El entrenador culé apuntó que “no es fácil, los rivales juegan muy bien y tenemos que hacerlo mejor y mejor”. “No lo hemos hecho perfecto, pero el Levante es un equipo completo, saben lo que tenían que hacer y cómo jugar”.
“Hemos marcado tres goles y nos hemos llevado los tres puntos. Hablaremos del partido, lo analizaremos, cada partido sirve para mejorar”, agregó.
Por último, el técnico azulgrana explica que la pena máxima no fue clara, pero se marcha satisfecho con la actitudad de sus jugadores. El equipo azulgrana despertó en el complemento y le dio vuelta a un 2-0 con los tantos de Pedri, Ferran Torres y un gol en propia puerta de Elgezabal tras un centro de Lamine.
"No puedo decir si ha sido claro no. La jugada de hoy no ha sido clara, pero lo tenemos que aceptar", agregaba en la conferencia tras sumar tres nuevos puntos en el arranque de LaLiga EA Sports.