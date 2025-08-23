Hansi Flick reacciona tras polémico penal que le pitaron al Barcelona contra Levante

Barcelona, España.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, afirmó que está “orgulloso” porque sus jugadores lo han intentado y han creído hasta el final para lograr remontar al Levante (2-3) este sábado en el Ciutat de València, con un gol en propia meta en el 91.

“El Levante ha defendido muy bien, tiene jugadores muy rápidos para las transiciones, que te penalizan cuando haces errores. Pero lo más importante para mí es volver a casa, a Barcelona, con los tres puntos”, dijo Flick en rueda de prensa.

El entrenador culé apuntó que “no es fácil, los rivales juegan muy bien y tenemos que hacerlo mejor y mejor”. “No lo hemos hecho perfecto, pero el Levante es un equipo completo, saben lo que tenían que hacer y cómo jugar”.