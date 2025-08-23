  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Indignación en Barcelona, polémico penal y revelan lo que pasó con Lewandowski ante Levante

El polémico penal contra el Barcelona, indignación, remontada y lo que pasó con Lewandowski ante el Levante.

Indignación en Barcelona, polémico penal y revelan lo que pasó con Lewandowski ante Levante
1 de 23

El Barcelona volvió a triunfar en LaLiga y este sábado 23 de agosto firmó una remontada ante el Levante (2-3) en el juego correspondiente por la jornada 2.
Indignación en Barcelona, polémico penal y revelan lo que pasó con Lewandowski ante Levante
2 de 23

Para este juego, el club azulgrana ya disponía del delantero polaco Robert Lewandowski tras su lesión, sin embargo arrancó el partido desde la banca.

 Foto EFE
Indignación en Barcelona, polémico penal y revelan lo que pasó con Lewandowski ante Levante
3 de 23

El Barcelona dominó en la primera parte, pero para su sorpresa, el Levante aprovechó las oportunidades que tuvo para marcar dos goles, uno con polémica.

 Foto EFE
Indignación en Barcelona, polémico penal y revelan lo que pasó con Lewandowski ante Levante
4 de 23

El Levante abrió el marcador por medio de Iván Romero a los 15 minutos del partido, sorprendiendo al Barcelona. Morales prolongó el balón para Iván Romero y no falló.

Foto ESPN
Indignación en Barcelona, polémico penal y revelan lo que pasó con Lewandowski ante Levante
5 de 23

El delantero recortó y marcó el 1-0 en un estadio que enloqueció. Tras el gol, el Barça volvió a la carga. Pero fue incapaz de empatar.

 Foto EFE
Indignación en Barcelona, polémico penal y revelan lo que pasó con Lewandowski ante Levante
6 de 23

El Levante se sentía cómodo defendiendo y el equipo de Hansi Flick lo intentó con balones interiores y disparos desde fuera del área, pero nada.
Indignación en Barcelona, polémico penal y revelan lo que pasó con Lewandowski ante Levante
7 de 23

Pero antes del descanso, el Levante salió a la contra tras la falta de su rival y el remate de Morales tocó en la mano de Balde.

Indignación en Barcelona, polémico penal y revelan lo que pasó con Lewandowski ante Levante
8 de 23

Una balonazo pegó en el brazo de Alejandro Balde y la acción está siendo muy discutida. El VAR intervino y confirmó la pena máxima.

 Foto ESPN
Indignación en Barcelona, polémico penal y revelan lo que pasó con Lewandowski ante Levante
9 de 23

La jugada del penal ha causado indignación y hasta comparaciones con manos en el área, pero en otros partidos.

 Foto Redes
Indignación en Barcelona, polémico penal y revelan lo que pasó con Lewandowski ante Levante
10 de 23

Según Archivo VAR, señalar la mano de Balde dentro del área fue un error de los árbitros. Los jugadores del Barcelona protestaron, pero la acción continuó.

 Foto Redes
Indignación en Barcelona, polémico penal y revelan lo que pasó con Lewandowski ante Levante
11 de 23

Tras la revisión del VAR, el Comandante marcó el 2-0 desde los once metros en la última jugada (m.45+7).

Foto EFE
Indignación en Barcelona, polémico penal y revelan lo que pasó con Lewandowski ante Levante
12 de 23

Para sorpresa de muchos, el Levanta se iba al descanso venciendo por 2-0 al Barcelona de Hansi Flick. El alemán hizo modificaciones en la segunda parte.

 Foto EFE
Indignación en Barcelona, polémico penal y revelan lo que pasó con Lewandowski ante Levante
13 de 23

Sin embargo, ya en la segunda parte, el equipo de Hansi Flick logró recortar distancias en el amanecer del complemento y en la recta final se dio la remontada.

 Foto EFE
Indignación en Barcelona, polémico penal y revelan lo que pasó con Lewandowski ante Levante
14 de 23

En el 49, Pedri recortó distancias con un tiro imparable desde fuera del área tras un córner ensayado. Golazo de los azulgranas.

 Foto EFE
Indignación en Barcelona, polémico penal y revelan lo que pasó con Lewandowski ante Levante
15 de 23

El juvenil lideró y comenzó con la remontada del Barcelona ante el Levante por la jornada 2 de LaLiga.

 Foto EFE
Indignación en Barcelona, polémico penal y revelan lo que pasó con Lewandowski ante Levante
16 de 23

Posteriormente, tres minutos después Ferran Torres marcó el empate del Barcelona en el 52. En menos de cinco minutos los de Flick igualaban el marcador.

 Foto ESPN
Indignación en Barcelona, polémico penal y revelan lo que pasó con Lewandowski ante Levante
17 de 23

La celebración de Ferran Torres tras el empate de los azulgranas. El "Tiburón" ha sido titular en el arranque de la temporada.

 Foto EFE
Indignación en Barcelona, polémico penal y revelan lo que pasó con Lewandowski ante Levante
18 de 23

Antes de finalizar el partido, los jugadores del Barcelona pedían penal a favor de los suyos luego de esta falta a Lewandowski dentro del área.
Indignación en Barcelona, polémico penal y revelan lo que pasó con Lewandowski ante Levante
19 de 23

Sin embargo, después se revelaron las imágenes en donde antes de esa acción, el polaco cometió una sanción a Dela.
Indignación en Barcelona, polémico penal y revelan lo que pasó con Lewandowski ante Levante
20 de 23

El Levante perdió de la forma más cruel, con un gol en propia meta de Elgezabal al intentar rechazar un centro de Lamine Yamal.

 Foto ESPN
Indignación en Barcelona, polémico penal y revelan lo que pasó con Lewandowski ante Levante
21 de 23

El gol sumó a la cuenta del Barcelona en la recta final, justo para el 2-3 definitivo en el encuentro.

 Foto EFE
Indignación en Barcelona, polémico penal y revelan lo que pasó con Lewandowski ante Levante
22 de 23

Por su parte, el Levante no pudo cuidar su resultado y se despidió de puntos de oro ante los azulgranas. El hondureno Kervin Arriaga no pudo estar por lesión.

 Foto EFE
Indignación en Barcelona, polémico penal y revelan lo que pasó con Lewandowski ante Levante
23 de 23

El Barcelona de Hansi Flick llegó a 6 puntos en el inicio de LaLiga y en la fecha 3 jugará ante el Rayo Vallecano.

 Foto EFE
Cargar más fotos