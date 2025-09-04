Haití vs Honduras: FIFA brinda información para el partido de eliminatoria

Curazao.

La FIFA brindó importante anuncio de cara al duelo que sostendrán este viernes las selecciones de Curazao vs Honduras por la ronda final de las eliminatorias de Concacaf con miras al Mundial 2026. Y es que hoy la FIFA designó a Pierre-Luc Lauziere, árbitro canadiense, para dirigir el partido entre las selecciones de Haití y Honduras, partido pactado para este viernes 5 de septiembre a las 6:00 de la tarde en el estadio Ergilio Hato, ubicado en Willemstad, Curazao. Lauziere estará acompañado por un equipo mayoritariamente canadiense: Stefan Tanaka-Freundt, Gerard-Kader Lebuis y Filip Dujic, quienes actuarán como árbitros asistentes.

El árbitro principal no es un novato ya que tiene experiencia en la MLS, donde ha dirigido un total de 16 encuentros, mostrando 74 tarjetas amarillas y tres expulsiones. Su estilo se caracteriza por un manejo riguroso del juego, promediando alrededor de 24 faltas sancionadas por partido. Lauziere forma parte de la nómina oficial de árbitros de la Asociación Canadiense de Fútbol desde 2016 y en 2021 fue condecorado como gafete FIFA. En la MLS, donde debutó como árbitro principal en 2019, ha presenciado más de 50 encuentros en la máxima posición, además de desempeñarse en roles de respaldo como cuarto árbitro y oficial de VAR. Su carrera internacional incluye participar en eventos importantes como la final del Campeonato Sub-20 de CONCACAF, donde fungió como árbitro principal en la tecnología de video arbitraje. En el ámbito local, ha sido reconocido como Árbitro Masculino del Año en Quebec en 2018, y ha dirigido partidos de alto nivel en ligas como la jamaicana, torneos en Texas y semifinales del campeonato canadiense de MLS.

