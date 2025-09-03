Selección de Honduras llegó a Curazao y aficionada estadounidense sorprendió a Luis Palma

La Selección de Honduras se instaló la noche de este miércoles en Curazao para enfrentar el viernes a Haití en el inicio de las eliminatorias rumbo al Mundial de United 2026.
La delegación catracha viajó desde el aeropuerto internacional de Palmerola y llegó cuatro horas después a suelo caribeño con la ilusión de conseguir los primeros tres puntos del Grupo C que también comparte con Costa Rica y Nicaragua.
La delegación hondureño se hizo acompañar de la presencia de los dirigentes de la Federación de Fútbol: Jorge Salomón, José Ernesto Mejía y Francisco Saybe.
La Bicolor hará el jueves el reconocimiento de cancha, entrenamiento de una hora, tendrá una reunión técnica y la conferencia de prensa previa será solo con el profesor Reinaldo Rueda. El retorno será el día sábado posiblemente al mediodía.
Los seleccionados hondureños llegaron con las maletas llenas de ilusiones para debutar con el pie derecho.
Jorge Benguché con semblante serio a la llegada de la Bicolor al hotel de concentración, el Marriott Beach Resort en Willemstad.
Yustin Arboleda es otra de las opciones de Honduras en ataque para el duelo contra Haití.
Lo que no se esperaba es que en su hotel de concentración, la escuadra hondureña contara con la presencia de una aficionada que esperó por horas a uno de los seleccionados.
El hotel Marriott Beach Resort en Willemstad, sede de Honduras en Curazao, recibió a la Bicolor, pero al momento del arribo de la H, la aficionada norteamericana también se hizo presente.
La espera tuvo su final feliz, pues Diane, una aficionada al fútbol, es enfermera, vive en Boston, Estados Unidos, pero anda de vacaciones en Curazao y pese a no ser de nacionalidad hondureña, esperó a la H, pero especialmente a Luis Palma, quien ha llamado su atención.
El encuentro se dio al momento de su ingreso al hotel, donde se Diane esperó al jugador hondureño y le pidió su autógrafo, pero lo particular fue que se lo pidió que se lo hiciera en su pecho.
Con una sonrisa y con toda la amabilidad, Palma accedió al pedido y al final la aficionada norteamericana no ocultó su alegría: "Luis, Luis" gritó mientras el resto de los jugadores de Honduras ingresaban al hotel.
Luis Palma es uno de los jugadores que se ha ganado el cariño de los aficionados hondureños y además, de los hinchas de los clubes en los que ha participado.
Andy Nájar y Edwin Rodríguez apuntan a la titularidad en el duelo ante los haitianos.
Romell Quioto es otro de los jugadores que podría jugar de inicio en el debut de la ronda final de las eliminatorias mundialistas.
El retorno de la delegación hondureña está previsto para el sábado 6 de septiembre, siempre en vuelo chárter a partir del mediodía y luego se trasladaran a Tegucigalpa, sede del duelo ante Nicaragua.