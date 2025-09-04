Guatemala vs El Salvador, EN VIVO, ronda final eliminatorias Concacaf: Horario y dónde verlo

Ciudad de Guatemala, Guatemala.

El encuentro se presenta como un choque de estrategias entre dos técnicos de renombre: el mexicano Luis Fernando Tena , que dirige al equipo guatemalteco, y el colombiano Hernán 'El Bolillo' Gómez , timonel de El Salvador.

Las selecciones de Guatemala y El Salvador se enfrentan este jueves 4 de septiembre en el comienzo de la última fase eliminatoria rumbo al Mundial 2026 por la Concacaf, en un duelo trascendental para sus aspiraciones de clasificar directamente a la Copa del Mundo.

Ambos seleccionadores esperan obtener un triunfo que los encarrile en el grupo A de la fase final eliminatoria, que comparten con Panamá y Surinam. El primer lugar del grupo clasificará directamente a Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, mientras que el segundo puesto accederá a un repechaje.

Los guatemaltecos llegan al partido con una dosis extra de optimismo, alimentada por el buen desempeño en la reciente Copa Oro 2025, donde quedaron eliminados en semifinales.

El trabajo del técnico mexicano, iniciado a finales de 2021, parece dar frutos con una plantilla joven, que tiene como sus principales figuras al delantero Óscar Santis, quien milita en el Antigua de la liga local, y al centrocampista Ólger Escobar, del Vancouver Whitecaps en la liga estadounidense.

Las estadísticas históricas entre ambos combinados en eliminatorias son parejas, con tres victorias para cada uno y tres empates en nueve partidos, de acuerdo a datos oficiales.

El lunes, al salir de San Salvador, el 'Bolillo' Gómez dijo que no le da importancia al favoritismo de Guatemala y que eso le parece mejor, aunque añadió que la "presión" siempre existe en este tipo de encuentros.

A diferencia de El Salvador, que ha participado en dos Copas del Mundo (México 1970 y España 1982), Guatemala busca su primera participación en un Mundial, de la mano de Tena.