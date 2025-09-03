Así es el lujoso hotel donde estará Honduras en Curazao: el precio de cada habitación

La Selección de Honduras se hospedará en un hotel de lujo en Curazao para concentrarse de cara al partido contra Haití en las eliminatorias mundialistas.
La delegación hondureña estará llegando este miércoles por la noche a Curazao para concentrarse en el juego frente a Haití en el inicio de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial 2026.
El hotel Marriott Beach Resort en Willemstad, Curazao, recibirá a los seleccionados catrachos desde este día y estarán hasta el sábado.
El Marriott Beach Resort es un hotel de lujo, cinco estrellas y con todas las comodidades.
Este lujoso hotel está ubicado en Willemstad, capital de Curazao. La islao tiene una población estimada de aproximadamente 165,000 habitantes (estimación de 2023).
El hotel está ubicado entre seis acres frente al mar, un escenario ideal para unas vacaciones de ensueño.
El hotel Marriott Beach Resort está ubicado a solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional Hato (Curazao) y a cinco minutos del histórico Willemstad.
Este hotel cuenta con dos piscinas, una solo para adultos, una gran piscina familiar y un club infantil.
Este emblemático resort está ubicado justo en frente de la playa, donde se puede disfrutar de los atardeceres más impresionantes y sumergirse en las aguas cristalinas de Curazao.
En Curazao se hablan tres idiomas, inglés, español y francés.
Las habitaciones del hotel Marriott Beach Resort combinan a la perfección el confort y el estilo.
Las habitaciones y suites tienen una vista impresionante frente al mar.
Ropa de cama cómoda y un amplio espacio de armario, estas amplias habitaciones son como tu hogar cuando estás lejos de casa.
El precio de una habitación anda rondando los 346 dólares por noche (unos 9 mil lempiras).
La Selección de Honduras dormirá a partir de este miércoles en el lujoso hotel Marriott Beach Resort en Willemstad.
La Selección de Honduras hará el jueves el reconocimiento de cancha, entrenamiento y conferencia de prensa previo al partido el viernes.
El rival de Honduras, la Selección de Haití llegó desde el martes a Willemstad.
El hotel cuenta con cinco restaurantes y bares que ofrecen deliciosa cocina internacional.
No podía faltar un gimnasio para que los seleccionados realicen ejercicios antes del compromiso. Cuenta con aire acondicionado, abierto las 24 horas, los 7 días de la semana, con pesas, máquinas, equipos cardiovasculares y más.
El hotel también ofrece desayuno buffet americano, refrigerios durante todo el día y bebidas por la noche en este espacioso salón con vista al mar Caribe.
Una variedad de salones se encuentran en el hotel Marriott Beach Resort.
Los jugadores de la Selección de Honduras se podrán relajar antes del partido en esta hermosa playa.
Así es la playa en el hotel Marriott Beach Resort en Willemstad, Curazao.