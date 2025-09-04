  1. Inicio
Rueda hace cambios: el 11 titular de Honduras ante Haití por eliminatorias de Concacaf

Reinaldo Rueda ya definió los reemplazos de Denil Maldonado y Kervin Arriaga en la alineación titular.

La Selección de Honduras debuta este viernes ante Haití en Curazao en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026 y Reinaldo Rueda ya tendría definido su 11 titular, con varias novedades.
El partido de Honduras vs Haití se jugará en el Estadio Ergilio Hato en Willemstad, de Curazao, con capacidad para 10.000 espectadores, y comenzará a las 6.00 de la tarde, hora hondureña.
La selección caribeña escogió Curazao para enfrentar a Honduras debido a la inseguridad por la situación política y social que vive Haití.
Reinaldo Rueda ya habría definido los sustitutos de Denil Maldonado y Kervin Arriaga en la alineación titular.
PORTERO: Edrick Menjívar sigue contando con la confianza de seleccionador hondureño Reinaldo Rueda y será el titular ante Haití.
LATERAL DERECHO: Andy Nájar está de regreso tras su permiso en la Copa Oro. Sin lugar a dudas es el titular indiscutible en la lateral derecho de la Selección de Honduras.
DEFENSA: Getsel Montes, jugador que milita en el Herediano de Costa Rica sería el sustituto de Denil Maldonado en la zona baja de la Bicolor.
DEFENSA: Julián Martínez fue la gran sorpresa en la Copa Oro y ahora es el referente en la zona baja en este inicio de la eliminatoria mundialista.
LATERAL IZQUIERDO: Joseph Rosales se ha mantenido siendo el lateral izquierdo y sin duda alguna se mantendrá en su puesto.
MEDIOCAMPISTA: Deybi Flores es uno de los hombres fuertes en la zona de marca en el mediocampo y ahora viene desde el fútbol de Arabia para mantener la titularidad.
MEDIOCAMPISTA: Edwin Rodríguez ha recuperado su nivel futbolístico y tras perder la titularidad en la Copa Oro, el volante levanta la mano para volver al 11 de Reinaldo Rueda.
MEDIOCAMPISTA: Jorge Álvarez se perfila como el compañero de Deybi Flores en la zona de volantes tras la baja de Kervin Arriaga.
DELANTERO: Romell Quioto ascendió en su competencia tras su fichaje a la primera división de Arabia, ahora regresa a la Selección de Honduras para mantener la titularidad.
DELANTERO: Luis Palma llega en una mejor versión en su ritmo de juego tras su fichaje por Lech Poznán de la Primera División de Polonia.
DELANTERO: Jorge Benguché podría ser el hombre gol en el que Reinaldo Rueda deposite su confianza ante dificil momento que pasa Antony Lozano.
Así formaría Reinaldo Rueda en la alineación titular de Honduras para el debut contra Haití en la eliminatoria mundialista.
SUPLENTE: David Ruiz volvió a una convocatoria de la Selección de Honduras tras su lesión y podría ver minutos entrando desde la banca.
SUPLENTE: Antony 'Choco' Lozano esperaría su oportunidad en el banquillo y no sería titular.
SUPLENTE: Yustin Arboleda es otra de las opciones en ataque que tiene Reinaldo Rueda.
SUPLENTE: Raúl Marcelo Santos, tanto en defensa con en la zona de contención, puede aportar su experencia en el equipo nacional.
SUPLENTE: Alenis Vargas también es opción para jugar de cambio en la zona delantera.
