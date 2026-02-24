Gianluca Prestianni viaja con el Benfica a Madrid pese a la suspensión provisional

Madrid, España.

El argentino Gianluca Prestianni viaja este martes a Madrid junto con el resto de jugadores del Benfica, a la espera de que se resuelva el recurso presentado por el club a la suspensión provisional del extremo por parte de la UEFA tras ser acusado de proferir insultos racistas contra el delantero del Real Madrid Vinícius Júnior.

Prestianni, de 20 años, fue uno de los últimos futbolistas del Benfica en entrar en el aeropuerto de Lisboa y fue el más aplaudido por las decenas de seguidores que esperaban al equipo en el lugar, según medios lusos.

Antes de viajar, el presidente del Benfica, Rui Costa, aseguró que el jugador "es todo menos racista" y criticó que el extremo esté siendo "crucificado" por una situación aún por probar.