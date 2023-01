Gerson Rodas revela por qué se retiró: sin salarios y a qué se dedicó

Ese momento fue igual de duro como el que vivió en plena pandemia, un 2020 para el olvido donde no recibió sueldo de su exequipo Honduras Progreso (2019-2020), algo que lo hizo decir “ya no más sufrimiento” y le puso pausa a su carrera que en el inicio prometía ser brillante.

Sí, siento que sí. Poco tiempo tras mi retiro, estuve entrenando con el exjugador Allan Lanín, pues vivimos en colonias cercanas. A parte que mi mamá (Iris Liliana Leiva) y mi hermano (Samy Rodas) me decían que volviera a jugar ya que me estaba desperdiciando, me inclinaron a volver, lo que considero que es una buena decisión.

Rodas está listo para dar sus primeros pasos en el fútbol tras un parón que lo pasó entre su negocio personal y divirtiéndose en los Estados Unidos. “Dicen que el talento no se pierde, aunque físicamente debo ponerme a tono, tampoco es que estoy gordo, pues siempre me he mantenido en forma haciendo gimnasio”, aseguró.

“No me llamó ningún equipo de Liga Nacional, solo de segunda, pues estuve parado un tiempo y eso pasa factura. Lo cierto es que mi meta ahorita es ser campeón con Lone FC para poder ascender a Primera División, jugar en la élite del país. Tengo mucho por trabajar, ya no habrá más retiros hasta el definitivo”, añadió.

“Tengo la intención de volver a jugar porque me hacía falta el fútbol. Después del disgusto que tuve, ahora me siento más emocionado aprovechar lo que más me gusta y lo que mejor sé hacer”, empezó diciendo el campeón nacional Real España y Olimpia en una entrevista con Diario La Prensa desde la comodidad del hogar donde se crío.

Me pasó algo muy fuerte. Tuve la bendición de jugar en dos equipos grandes (Real España y Olimpia), y cuando entrenábamos tenía una mentalidad de campeón ya que los demás nos habían contagiado ese pensamiento, había una competencia sana dentro del equipo, tanto en Real España y Olimpia. Ya después cuando uno cae en un equipo chico ves la realidad que han sufrido muchos jugadores. Me desmotivó pasar de jugar en Tegucigalpa a los problemas que tuve en dichos clubes.

La verdad que sí, de qué me iba a servir seguir jugando sin tener salario. El dinero es necesario. Los huracanes Eta e Iota dañaron a muchos de nuestros compañeros y todos brillaron por su ausencia. Solo un compañero tuvo un gran gesto de tener regalar canastas básicas a los afectados, lo que me hace pensar que todavía hay futbolistas buenos.

De mis ahorros, he sabido bien manejar mi dinero y ese es el motivo por el que me mantenía aun cuando me debían salarios en El Progreso y Platense. Pasaron muchos factores en el fútbol como compañeros que llegaban al entrenamiento sin desayunar-almorzar y era complicado porque el equipo así no rendiría.

Fue cuando salí del Honduras Progreso que dije ‘no volvería a pasar más’ por lo que sufrí. Inclusive, antes de llegar al Honduras yo me iba a retirar, pues en el Platense (2018) me pasó algo muy feo al ellos quedarme debiendo cuatro meses de salario y nunca los peleé, pues quería seguir jugando y solamente me dieron el finiquito para venirme a El Progreso. Imagínate el gasto que yo tenía ya que viajaba desde San Pedro Sula hacia Puerto Cortés todos los días, así como con Kevin Hernández (portero) que viajaba conmigo y le pasó lo mismo. Uno tiene necesidades y ellos no se ponían en el lugar del jugador que tiene familia.

Por veces sí y por veces no, pues pasaba con mi familia, antes no pasaba ni los cumpleaños con ellos. Uno no debe arrepentirse, a veces se pueden tomar los malos momentos, pero ahora he recapacitado y quiero volver a jugar.

Entrenando siempre, en el gimnasio, incluso llevé a mi hermana y se volvió adicta a ello. También me iba de vacaciones donde mis hermanos en Estados Unidos, pasando de un estado a otro, he tratado de llevar mi vida sanamente. Lo peor era no jugar.

Cuando se paró el torneo por la pandemia. Teníamos tres meses sin cobrar y llegó el confinamiento y aun así seguíamos entrenando. Al jugador solo le pagan lo que dura el torneo y de remate lo cancelan, de allí para allá no hubo dinero, en todo el 2020 no hubo pagos. Es por ello que el jugador debe utilizar bien sus fichas cuando las reciben.

Gracias al respaldo de mi familia no tuve que pasar hambre o por problemas económicos, pero lo que me afectó fue ver el sufrimiento de mis compañeros ya que no nos merecemos que nos traten mal. En Platense y El Progreso fueron los momentos más duros de mi carrera, pero siento que eso puede cambiar para bien, aunque el fútbol local ha decaído. En el Honduras Progreso no volvería a jugar por dicha razón, pues cuando ya me trataron mal una vez para qué ir de nuevo, hasta te pueden tratar peor.

¿Es cierto que estuviste trabajando en los Estados Unidos?

No, no se puede trabajar ya que tengo visa de turista. Por eso me quedaba lo más poco posible, pues empecé a dedicarme a comprar carros por subastas. Con mi hermano traemos carros, los arreglamos y luego los vendemos. En plena pandemia empecé a rifármela comprando dos carros para luego revenderlos. Me va relativamente bien, actualmente lo estoy haciendo porque me gusta, siempre estoy al tanto de subastas para comprar autos. No es que me voy a hacer millonario con ello, pero me sirve para ayudar a mi familia.

¿Crees que pudiste haber tenido una mejor carrera de lo que conseguiste?

La verdad sí, tal vez de no haber tenido las lesiones, pero así es el destino que me tocó. Logré ser campeón varias veces, jugué en el equipo más grande del país (Olimpia), representé a Honduras que es algo que no tiene precio. Sin las lesiones todo hubiese sido diferente, como cumplir un sueño que era ir a los Olímpicos, donde sí fui, pero no jugué.

¿Qué lo más difícil por lo que pasaste?

Lo más triste fueron mis dos lesiones (ligamento cruzado en ambas piernas), que las más complicadas para un jugador. Había días en que no me daban ganas ni salir de la casa porque estaba desmotivado sin hacer nada.

¿Sientes mucha tristeza aún al recordar esa lesión que te impidió ir a los Olímpicos?

Sí, aún recuerdo muy bien que cuando estaba en Londres y miraba entrenar a mis compañeros me preguntaba ‘qué estaría pagando’, solo me tocaba caminar ya que tenía apenas un mes de haberme operado. Lo mismo pasaba en la habitación del hotel de concentración.