Bornstein sobre su fichaje por el Vida: “No se trata de dinero”

Después de tanto tiempo sigo con muchísimo amor por la gente hondureña. Desde 2009 he recibido muchos mensajes de cariño, de apoyo, de todo en redes sociales. Siempre les he tenido en mi corazón y ahora que podré ir a La Ceiba para jugar con el Vida va a ser otra oportunidad para eso. Yo quiero aportar en la cancha y ayudar al equipo y levantar a mis compañeros para que seamos buenos jugadores juntos y buenos compañeros. Estoy muy emocionado por mi llegada a Honduras.

A seguir creciendo como ser humano y como jugador y como dije al principio porque la gente hondureña está en mi corazón, les tengo un cariño muy especial. Siempre he querido como dar algo de regreso por todo el cariño que yo he tenido de ustedes, entonces, fue por eso, para seguir creciendo e intentar hacer algo en Vida que se ha dado por mucho tiempo ahí que es ganar un campeonato y ser un equipo fuerte ahí en Honduras.

La verdad no conozco mucho. Yo sé que la gente ahí es muy amable, que son apasionados por el fútbol, algo que tenemos en común. Sé que tienen buena comida, vivir ahí es hermoso, mucha gente me ha dicho que viven ahí y pues las personas son felices y alegres, estor esperando conocer aún más de Honduras cuando esté por allá. Por eso estoy emocionado porque quiero conocer cómo es la cultura y eso lo descubriré viviendo ahí y estoy emocionado por eso también.

Nunca sucedió eso, pero sí recuerdo que me invitó al país, pero tardó más tiempo, pero me gustaría conocer ahí también.

He ido a Honduras solo para jugar. Fue en ese mismo 2009 que jugamos ahí creo que en San Pedro Sula en el estadio Olímpico. He ido una vez nada más para jugar, entonces estoy emocionado por conocer el país y las buenas cosas que este país nos puede ofrecer para el futuro.

De eso realmente no me gusta hablar, perdón, pero eso no es lo importante. No se trata de dinero sino del amor y cariño que le tengo a Honduras... En el fútbol no siempre todo es por el dinero y como dije, tengo amor por el país por todo lo que me han enseñado en estos años y quiero seguir haciendo buenas cosas en la cancha y en el Vida está esa oportunidad para mí de trabajar al cien, es todo lo que sé hacer. Daré mi vida por el Vida. Lo daré todo por este equipo.

No sé, no puedo predecir el futuro pero ojalá que sí y que más gente pueda reconocer que hay una buena liga ahí en Honduras y ojalá que más gente comience a ver los partidos en este año. Sería bueno, no solo por mí, sino para todos. Cuando hay más gente viendo sube todo, el nivel, el interés y eso siempre es bueno. Ojalá que pase lo que dices.

Aparte de la oferta del Vida, ¿qué otras tuviste?

Igual, eso no es importante ahora. Tuve una buena oferta en el Vida y esa es la que va hacer.

Con respecto al tema físico cómo vienes, cómo te sientes?

Pues me gusta pensar que vengo bien, tengo 38 años pero nunca me he perdido ningún entrenamiento en los últimos años, siempre he estado listo para los partidos, la temporada terminó en octubre y no me he parado personalmente, me siento bien, claro que lo má que uno tiene que hacer es integrarse con sus compañeros. Con la experiencia que tengo creo que haré un esfuerzo para integrarme rápido y entender el sistema y todo. Es un reto que estará muy emocionante.

¿Tu familia qué te dice de esta decisión?

Mi esposa está muy emocionada, ella sabe que mi sueño es jugar fútbol y me apoya siempre en todo lo que quiero hacer y todos están muy contentas, mis niñas están felices, mis hermanos y todos. Siempre lo que la familia quiere es que uno esté feliz y esté bien. Ellos conocen mi pasión, mi vida y lo que a mi me haga feliz a ellos también.

¿Cómo previsualizas que será el torneo de estreno para vos?

La verdad he visto los equipos de Honduras jugar en Concacaf. Soy sincero, no he estudiado tanto específicamente la liga pero sí sé que los equipos hondureños tienen mucho talento, son muy atléticos, me imagino que como todos los países de Centroamérica tienen la pasión de jugar al fútbol y son muy técnicos y tácticos. Una de las razones por las que también quise ahí es por conocer otros estilos de juego. Creo que me hará crecer tanto en la vida como en el fútbol.

¿Qué jugadores referentes de Honduras se te vienen a la mente ahora mismo?

El más querido para mí siempre fue Amado Guevara. Yo tuve el placer de jugar con él un ratito en Chivas USA. Fue un ídolo mío, yo lo miré jugar en muchos lados en la MLS pero es el que se me viene a la mente, me pusiste nervioso para recordar los nombres (risas). Había un jugador que recién estaba en Houston Dynamo y se fue para Europa (Alberth Elis). Con él teníamos unas buenas batallas cuando yo llegué de nuevo a la MLS con Chicago Fire, él es un gran jugador y me imagino que muchos jugadores en Honduras son como él, poderosos, rápidos, buenos técnicamente, y eso es lo que espero del fútbol hondureño y ojalá que sea así.

¿Has hablado con Amado Guevara, o tenés comunicación con él?

Sí, hemos tenido comunicación. En el último mes hablamos pero solo fue para saludar y ver cómo estábamos. Él hace como dos años fue a Chicago, cuando ustedes tuvieron los dos huracanes, él vino a Chicago e hicimos unas dinámicas de juguetes para niños y así ayudar a la gente, doné una playera para ayudar también. Siempre hemos tenido una buena relación con él y le tengo mucho cariño. Lo contactaré para contarle esta noticia.

¿Cómo recuerda todo lo que generó ese gol ante Costa Rica?

Fue un gran momento para mi carrera, para los Estados Unidos y para Honduras también. Algo que siempre quedó en mí fue la narración de Gonzalo Carías, la manera que él grita el gol y la pasión y también cómo se escucha que están tan emocionados que van a ir al Mundial, eso aún vive conmigo. Hace poco hablé con él, estoy listo para ir y conocerlo en persona también.

¿Qué mensaje le mandas a la gente hondureña que está emocionada con tu fichaje?

Muchas gracias por el apoyo siempre y que estoy muy emocionado de llegar y comenzar a jugar ahí. A los fans del Vida les digo que voy con mucha ilusión para hacer buenas cosas ahí, con mucho trabajo, no puedo esperar para conocerlos personalmente en la ciudad de La Ceiba.