El futuro de Fermín, en duda: el Chelsea aprieta y Flick no lo descarta

España.

El entrenador del Barcelona, ​​Hansi Flick, ha insistido en que está convencido de que el mediapunta Fermín López, pretendido por el Chelsea inglés, quiere quedarse en el club azulgrana, si bien ha reconocido que desconoce "qué pasará" antes del cierre del mercado de fichajes el próximo lunes a las 23:59 CET.

El futbolista andaluz y su posible salida del club ha sido uno de los nombres propios este sábado en la rueda de prensa del técnico alemán previa al partido liguero de este domingo frente al Rayo Vallecano."

De momento, Fermín está aquí. Hablé con él y estoy convencido de que quiere quedarse, pero no sé qué pasará. Estaré muy contento cuando cierre el mercado de fichajes", ha asegurado Flick, quien ha subrayado que el internacional español "ama al Barça".