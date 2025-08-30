El futuro de Fermín, en duda: el Chelsea aprieta y Flick no lo descarta

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha insistido en que está convencido de que el mediapunta Fermín López, pretendido por el Chelsea inglés, quiere quedarse en el club azulgrana, si bien ha reconocido que desconoce "qué pasará" antes del cierre del mercado de fichajes el próximo lunes a las 23:59 CET.
El futbolista andaluz y su posible salida del club ha sido uno de los nombres propios este sábado en la rueda de prensa del técnico alemán previa al partido liguero de este domingo frente al Rayo Vallecano."
De momento, Fermín está aquí. Hablé con él y estoy convencido de que quiere quedarse, pero no sé qué pasará. Estaré muy contento cuando cierre el mercado de fichajes", ha asegurado Flick, quien ha subrayado que el internacional español "ama al Barça".
En las últimas horas, el periodista deportivo especializado en fichajes, Fabrizio Romano, publicó en sus redes sociales que el Chelsea ha hecho una oferta formal de 40 millones de euros por el jugador.
Sin embargo, los rumores apuntan a que el Barcelona y el futbolista solo considerarían una salida si llega una oferta económicamente muy favorable, y la primera propuesta del Chelsea no entra en los planes del club para concretar una venta.
OBJETIVO CHAMPIONS LEAGUE
"Hay grandes partidos y todos son diferentes, pero estamos felices de jugar la 'Champions'. La temporada pasada jugamos una semifinal fantástica, pero esta temporada lo intentaremos todo", dijo Flick.
El Barcelona arrancará la competición visitando al Newcastle el próximo 18 de septiembre, mientras que en la segunda jornada recibirá la visita del Paris Saint Germain (1 de octubre).