Reconocida figura regresa a Champions a sus 38 años: jugará con el equipo más humilde

La segunda edición de la Champions League con su nuevo formato se estrenará en unos días y hay sorpresivos equipos clasificados, uno de ellos trae consigo una reconocida figura que vuelve al fútbol de Europa.
Son varios los equipos que sorprendieron con su presencia en la presente temporada de la Liga de Campeones y ese es el Pafos FC, el único representante de Chipre y que logró la clasificación en los playoffs tras eliminar al Estrella Roja con un global de 3-2.
El modesto club tiene apenas 11 años de fundación y ya tiene su puesto asegurado en la Champions League. Antes de concretarse trajeron un fichaje de lujo, que busca aportar experiencia en la máxima categoría del fútbol de Europa.
La escuadra chipriota es dirigida desde 2023 por el español Juan Carlos Carcedo, que también ha entrenado a clubes de su país como Real Zaragoza. También fue asistente en Sevilla, Valencia, Arsenal y PSG.
El cuadro de Chipre contrató hace un par de semanas al reconocido defensor David Luiz, quien volverá a competir en la Liga de Campeones tras firmar con una de las sorpresas que tendrá el certamen.
Incluso, el jugador brasileño se medirá ante su exequipo en la fase de la Liga de la Champions. A sus 38 años, el defensor regresa a la gran competición de la UEFA tras su paso por el fútbol de su país.
Fue el pasado 3 de agosto cuando el Pafos FC sorprendió a sus fanáticos anunciando la contratación del defensor a través de las redes sociales.
El jugador es uno de los grandes refuerzos que pretende sumar experiencia en el equipo de Chipre en su paso por la Champions League.
Y aquí, en este modesto equipo, es donde David Luiz pretende culminar su brillante carrera como futbolista. Muchos aficionados creyeron que el brasileño ya se había retirado, pero a sus 38 años se mantiene activo.
David Luiz firmó un contrato hasta junio de 2027, con opción de un año más. El zaguero aterrizó en Chipre con la carta de libertad bajo su brazo, tras desvincularse del Fortaleza brasileño.
David Luiz se vio motivado por la clasificación del Pafos FC en la Champions y por ese motivo aceptó el desafío. Llega al equipo para aportar toda la experiencia acumulada que le dejó su paso por el fútbol europeo.
El conjunto chipriota tendrá un recorrido muy duro si sueña con avanzar a octavos de final. Jugará en casa ante Bayern Múnich, Villarreal, Slavia Praga y Mónaco (FRA), y visitará al Chelsea, Juventus, Olympiacos y Kairat Almaty.
De esta manera, David Luiz regresará a Stamford Bridge después de casi ocho año para enfrentar a su ex, el Chelsea. El brasileño es muy recordado en Londres por su paso en los 'Blues' y en el Arsenal.
Considerado una leyenda del Chelsea, fue uno de los héroes para conquistar la primera 'Orejona' del club en su historia, cuando derrotaron al Bayern Múnich ante todos los pronósticos en el Allianz Arena, en 2012.
Una Premier League, una Champions League, una Europa League y dos FA Cup, son los títulos que levantó el brasileño cuando defendía la camiseta de los 'Blues'.
Tras dejar su huella en el Chelsea, el zaguero se mudó a París para fichar por el PSG y allí ganó todos los campeonatos locales durante tres temporadas (2014-2017).
Regresó a Londres en 2017 para volver a jugar con el Chelsea, pero luego en 2019 decidió seguir su trayectoria con el Arsenal y esto fue calificado como una "traición" por los seguidores del cuadro azul. Finalmente llegó al fútbol de su país y tras un periodo en Brasil decidió regresar al otro lado del mundo.