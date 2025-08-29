Xabi Alonso toma decisión y confirma: "Hablé con él y se queda en el Real Madrid"

Madrid, España.

“Parece que la decisión es definitiva. El mismo papel que iba a tener lo sigue teniendo. No cambia mí visión respecto a Dani. ¿Cuánto va a jugar? Ni yo lo sé”, añadió.

“Hablé el otro día con Dani. Esta situación se ha resuelto de la manera que se queda. No cambia nada lo que pienso de él. Dani se ha quedado aquí, es uno más de la plantilla y contento de que esté aquí” comentó en rueda de prensa.

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid , aseguró que Dani Ceballos, quien rechazó el miércoles, tras días de negociación, su marcha al Olympique de Marsella, finalmente “se queda” en el equipo y que está “contento” de que el centrocampista español permanezca en el club.

El mercado de fichajes concluye el 1 de septiembre y Xabi Alonso no quiso dar por cerrada 100% su plantilla. “Es probable -que esté cerrada-, pero no me quiero pillar los dedos antes del cierre. Siempre atentos. Tiene pinta -que está cerrada-, pero vamos a esperar”, apuntó.

Plantilla de la que no forma parte el canterano Thiago Pitarch, que sí participará de la dinámica del primer equipo. Xabi Alonso alabó su aportación al día a día.

“No le conocía demasiado y cuando empezó a entrenar con nosotros me gustó prácticamente desde el primer día. Tiene mucho dinamismo, mucha energía, sabe jugar entre líneas... Nos está ayudando ahora que faltan Bellingham y Camavinga. Saber que podemos utilizar a jugadores del Castilla para los entrenamientos nos ayuda mucho. Repetirá convocatoria”, señaló.

Una línea del centro del campo en la que ponderó al uruguayo Fede Valverde. “Es un jugador fundamental para nosotros en el día a día por su liderazgo y cómo inspira a los de alrededor. Le veo muy bien. La primera toma de contacto, en el Mundial de Clubes, fue buena y sigue siéndolo. En cualquier tipo de juego se puede adaptar y así lo está haciendo. Estoy muy contento con él”, destacó.

Además, alabó a un Eduardo Camavinga, que aún no ha debutado esta temporada por un esguince de tobillo y que, salvo contratiempo, volverá con el equipo tras el parón de selecciones.

“Estoy deseando tenerlo. Lo he tenido cerca, pero no con una continuidad como nos hubiese gustado. Nos va a aportar. Tiene muchísimas cualidades de futbolista moderno, dinámico y de buena calidad. Va a tener su lugar. Y es muy querido por los compañeros, genera cohesión entre muchos jugadores y eso también es importante”, dijo.

También tuvo elogios para Dean Huijsen, al que catalogó como “fichaje estratégico” para el Real Madrid. El central forma parte de la lista de Luis de la Fuente para la selección española en la que aparece otro madridista, Dani Carvajal.

Dos madridistas en la selección absoluta, un número que Xabi Alonso espera que aumente en próximas convocatorias. “Va por épocas. Luis -de la Fuente- decide a los jugadores que tiene que llamar. Ojalá en el futuro podamos aportar más jugadores a la lista porque será bueno para nosotros y para ellos. Y me alegro de que Carvajal haya vuelto”, comentó.