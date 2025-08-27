Vinicius no lo puede creer: Rodrygo le hace petición a Xabi y hunde a su compañero

Revuelo en España tras petición de Rodrygo a Xabi Alonso en Real Madrid que provoca una terrible noticia para Vinicius.
El culebrón sobre el futuro de Rodrygo Goes, una de las estrellas del Real Madrid, parece haber llegado a su fin.
Tras meses de especulaciones, rumores y debates sobre un posible traspaso, el delantero brasileño Rodrygo Goes continuará defendiendo la camiseta blanca en la temporada 2025/26.
La decisión ha generado bastantes reacciones entre el público madridista: algunos querían su salida y otros pedían su estancia en el club.
A sus 24 años, Rodrygo Goes ha sido objeto de intensas especulaciones durante el mercado de fichajes. Varios clubes de élite, especialmente de la Premier League, mostraron interés en hacerse con sus servicios.
El Manchester City no se ha podido hacer con los servicios de Rodrygo por dos factores: el jugador no quería salir y tampoco han logrado el traspaso de Savinho. Además, el salario de ambos jugadores era muy diferente, por lo que el elenco inglés tenía que hacer bastantes malabares con el tema del 'fair play' financiero para inscribir al brasileño.
Mientras, Xabi Alonso, quien ha tomado las riendas del banquillo madridista, ha dejado claro que Rodrygo es una pieza válida para su esquema.
Este miércoles 27 de agosto, el Diario Marca informa de que Rodrygo le ha solicitado a Xabi Alonso una curiosa petición que termina afectando a su compañero Vinicius.
Rodrygo le ha pedido a Xabi Alonso de que ya no lo ponga a jugar como extremo ofensivo por la banda derecha ya que no se siente nada cómodo.
En el Mundial de Clubes que se realizó en Estados Unidos, Rodrygo le solicitó a Xabi Alonso que ya no lo pong a jugar en la banda derecha.
Xabi Alonso obedeció la petición de Rodrygo de no ponerlo como extremo por la banda derecha y esa decisión no es bien recibida por Vinicius.
En el duelo de la jornada 2 por la Liga de España, Rodrygo fue incluido en el 11 titular del Real Madrid ante Real Oviedo y fue utilizado como extremo ofensivo por la banda izquierda.
El brasileño, muy participativo en su regreso, recibió por la izquierda, zigzagueó con insistencia y se transformó en la principal fuente de peligro blanco en la primera parte, siempre dispuesto a encarar cuando el juego se inclinaba hacia su costado.
Vinicius fue relegado a la banca ante Oviedo por culpa de Rodrygo, ya que su compañero fue utilizado por la banda izquierda, posición en donde destaca Vini.
"Rodrygo no se rebeló, siguió trabajando en silencio y en Oviedo recibió de Xabi Alonso el premio de la titularidad. Vini, tienes competencia...", señala la prensa española.
Diario Marca en su portada recalca como "competencia extrema" la que tienen Vinicius y Rodrygo.
Prensa española señala que Xabi tiene una total confianza en Rodrygo y no en Vinicius, por lo que el primero sería titular en la banda izquierda.
Cabe recordar que Vinicius sigue sin renovar su contrato de renovación con Real Madrid y ahora como suplente, el asunto se podría complicar.