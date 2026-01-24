Fue un autogol: así fue la primera anotación del Torneo Clausura 2026

Olancho, Honduras.

Arrancó la emoción en el fútbol hondureño con el inicio del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, y el primer partido de la jornada 1 ya dejó su primer ganador. El Juticalpa recibió al CD Choloma en un duelo con pocas ocasiones claras de gol, pero que terminó decantándose a favor de los locales gracias a un episodio desafortunado para la visita.

El partido se mantuvo cerrado durante la mayor parte del tiempo, con ambos equipos buscando el gol sin lograr concretar. Las oportunidades más claras fueron escasas y el juego se caracterizó por la intensidad en el mediocampo y la falta de precisión en el último toque.

Fue hasta el minuto 81 cuando se rompió el empate, en una jugada que comenzó por la banda gracias a Norman Gaboriell. El jugador canechero centró el balón al área y el defensor Julio Barrios, en un intento por despejar, terminó rematando en propia puerta, marcando el único tanto del encuentro.