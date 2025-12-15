Florentino Pérez no se queda callado y ataca en caso Negreira: "Es gravísima"

Madrid, España.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, pidió "justicia" en el 'caso Negreira' en su discurso en el encuentro navideño con los medios de comunicación, sin entender la pasividad de LaLiga y la Federación Española de Fútbol (RFEF), que aseguró que tienen la obligación de "velar por la integridad".

"La Navidad es un tiempo que nos invita a la reflexión y la mayor preocupación del Real Madrid es la situación arbitral. Es gravísima con el caso Negreira durante casi dos décadas. Merece justicia. Es del todo incomprensible que las instituciones nos hayan dejado solos", denunció en un discurso ofrecido en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid.

"¿Cómo es posible que el presidente de los árbitros nos pida que lo olvidemos? ¿Cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia del fútbol? ¿Cómo puede comportarse así la RFEF y LaLiga? Tienen el deber de velar por la integridad", añadió tras lanzar preguntas a los presentes.