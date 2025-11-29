¡Campeón! Flamengo vence a Palmeiras y es el rey de la Copa Libertadores

Lima, Perú.

Flamengo conquistó este sábado la edición 66 de la Copa Libertadores al derrotar a Palmeiras por 0-1 en el estadio Monumental de Lima con un gol de cabeza de Danilo tras un córner impulsado por el creativo uruguayo Giorgian De Arrascaeta.

El gol surgió a los 67 minutos de un partido que hasta entonces ya controlaba Flamengo, el conjunto rojinegro más popular de Brasil y que hoy ha conquistado su cuarto título de Copa Libertadores.

EL MINUTO A MINUTO