Tragedia en Copa Libertadores: Muere previo a la final y Conmebol se pronuncia

La final de la Copa Libertadores 2025 se ha vestido de luto en Lima luego de que se confirmara su muerte a horas del partido por el título entre Palmeiras y Flamengo.
Palmeiras y Flamengo se enfrentan este sábado 29 de noviembre en la final de la Copa Libertadores 2025 que se disputará en el estadio Monumental U de Lima, Perú. El duelo definirá al club brasileño más ganador en la historia del torneo de la Conmebol.
Ambos equipos llegan igualados con tres títulos y esta final en cancha neutral representa un desempate histórico. No solo está en juego el prestigio continental, sino también el dominio absoluto del fútbol brasileño en Sudamérica, tendencia que se ha consolidado en los últimos años.
Sin embargo, una noticia triste ha sacudido al mundo del fútbol tras la muerte de un hincha de Palmeiras a pocas hora de disputarse la final de la Copa Libertadores ante Flamengo.
Un hincha del Palmeiras falleció el viernes en Lima al caer de un autobús de techo abierto cuando se dirigía a una concentración con otros seguidores del Verdao, según reportaron los medios locales.
El fanático, identificado como Caue Brunelli, de 38 años, se trasladaba por el circuito de playas de Lima, conocido como la Costa Verde, en un bus turístico descapotable lleno de hinchas del Palmeiras cuando cayó al pavimento, a la altura del distrito de Barranco, según informaron los canales Latina y ATV a partir de reportes de la policía y del serenazgo municipal (guardia urbana).
Algunos reportes señalan que la víctima se encontraba ebria y saltó desde el techo del autobús en una caída donde sufrió un golpe con la estructura de un puente, si bien esto no ha sido confirmado todavía por las autoridades locales.
En el lugar del incidente, sus compañeros detuvieron el vehículo y lo levantaron del asfalto para conducirlo a la clínica Maison de Santé en el vecino distrito de Chorrillos.
En el centro médico permanecían varios amigos de Brunelli, después que se confirmó su deceso, a la espera de las autoridades, de acuerdo al reporte del programa ATV Noticias.
La ciudad de Lima ha recibido en las últimas horas a miles de hinchas del Palmeiras, así como del Flamengo, para acudir el sábado al esperado encuentro en el que se definirá al campeón de la Copa Libertadores 2025 en el estadio Monumental.
En el distrito de Miraflores se han reunido los seguidores rojinegros del Flamengo y en el vecino Barranco se congregó una marea verde del Palmeiras en medio de un ambiente de fiesta y alegría por el encuentro futbolístico.
El hincha del Palmeiras había ingerido alcohol antes de saltar, golpearse con la estructura del puente de la playa Los Yuyos y caer del vehículo.
De acuerdo con el reporte del serenazgo del distrito, el incidente ocurrió a las 4:18 PM. Su hermana y varios amigos que lo acompañaron en el viaje permanecen en el área de Emergencia a la espera de poder retirar sus restos.
Según declaró Carlos Navarro, director de la clínica Maison de Santé de la sede Chorrillos, a La República, el aficionado falleció a causa de un trauma craneoencefálico (TCE) severo. Se trata de una lesión cerebral provocada por un golpe de gran intensidad, que interrumpe el funcionamiento normal del cerebro y, en muchos casos, provoca pérdida de conciencia prolongada.
La víctima fue identificada como Caue Brunelli Dezotti, de 38 años. De acuerdo con su cuenta de LinkedIn, Caue Brunelli era un urologista y docente de la Universidad São Leopoldo Mandic, en Brasil.
El hincha del Palmeiras ejercía como médico urólogo en su país, detalle que ha generado mayor conmoción entre la comunidad médica internacional. La clínica expresó sus condolencias a los familiares, amigos y colegas del ciudadano fallecido.
Para solidarizarse con la familia y los amigos y mostrar respeto ante la tragedia, la hinchada suspendió el banderazo que iba a llevar adelante en las afueras del hotel donde concentra el plantel profesional antes del partido decisivo de la Copa Libertadores.
Tras el fallecimiento de Caue Brunelli Dezotti, Palmeiras se pronunció en sus redes sociales y emitió un comunicado lamentando la muerte del hincha brasileño. En el mensaje subido en su cuenta de X se solidarizaron con sus familiares por la sensible pérdida.
Conmebol se pronunció y mandó un mensaje de pésame por la muerte del aficionado brasileño. "La CONMEBOL lamenta profundamente el fallecimiento de Caue Brunelli Dezotti, hincha del Palmeiras, en un terrible accidente ocurrido en Lima - Perú. Nuestras condolencias a todos los que conforman el club, familiares y allegados en este triste momento".