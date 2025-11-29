Tragedia en Copa Libertadores: Muere previo a la final y Conmebol se pronuncia

El fanático, identificado como Caue Brunelli, de 38 años, se trasladaba por el circuito de playas de Lima, conocido como la Costa Verde, en un bus turístico descapotable lleno de hinchas del Palmeiras cuando cayó al pavimento, a la altura del distrito de Barranco, según informaron los canales Latina y ATV a partir de reportes de la policía y del serenazgo municipal (guardia urbana).