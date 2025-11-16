Final del Ascenso: Estrella Roja da el batacazo vs Real Sociedad en la ida

Estrella Roja pegó primero en la final de ida del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Ascenso, al vencer 1-0 a Real Sociedad en un duelo intenso. El conjunto local supo aprovechar su momento y viajará con ventaja a la vuelta.
El gol que definió el encuentro llegó al minuto 38, cuando el árbitro señaló un penal por una mano evidente de un defensor de Real Sociedad dentro del área. La jugada generó protestas del equipo visitante, pero la decisión se mantuvo. Desde los once pasos, Aaron Barrios, exdelantero del Motagua, tomó la responsabilidad y con un remate firme puso el 1-0 que a la postre sería definitivo.
Tras el tanto, Estrella Roja ganó confianza y manejó mejor los tiempos del partido. Real Sociedad intentó reaccionar, pero le costó generar peligro real, mientras que los locales se mantuvieron ordenados en defensa y cerraron los espacios para evitar cualquier sorpresa en su arco.
En la segunda mitad, la intensidad se mantuvo, con un Real Sociedad más atrevido en busca del empate, aunque sin la claridad necesaria para vulnerar la zaga rojiblanca. Estrella Roja, por su parte, apostó por la solidez defensiva y los contragolpes, estrategia que le permitió sostener la ventaja sin mayores sobresaltos.
Con este resultado, la serie queda abierta para el duelo decisivo que se disputará en Tocoa, donde se conocerá al campeón del Apertura 2025. El ganador obtendrá medio boleto rumbo a la primera división de Honduras, lo que garantiza un cierre vibrante y cargado de expectativas para ambos clubes.
DATO: Si hay empate en el marcador global, la gran final de vuelta de la Liga de Ascenso tendrá 30 minutos extras. No obstante, en caso de no haber un ganador en los tiempos extras, el campeón se conocerá a través de los penales.