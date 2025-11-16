Final del Ascenso: Estrella Roja da el batacazo vs Real Sociedad en la ida

San Pedro Sula, Honduras.

Estrella Roja pegó primero en la final de ida del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Ascenso, al vencer 1-0 a Real Sociedad en un duelo intenso. El conjunto local supo aprovechar su momento y viajará con ventaja a la vuelta.

El gol que definió el encuentro llegó al minuto 38, cuando el árbitro señaló un penal por una mano evidente de un defensor de Real Sociedad dentro del área. La jugada generó protestas del equipo visitante, pero la decisión se mantuvo. Desde los once pasos, Aaron Barrios, exdelantero del Motagua, tomó la responsabilidad y con un remate firme puso el 1-0 que a la postre sería definitivo.

Tras el tanto, Estrella Roja ganó confianza y manejó mejor los tiempos del partido. Real Sociedad intentó reaccionar, pero le costó generar peligro real, mientras que los locales se mantuvieron ordenados en defensa y cerraron los espacios para evitar cualquier sorpresa en su arco.