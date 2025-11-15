Presidente de la Liga Nacional confirma que el VAR en Honduras está cerca

La Prensa tuvo un mano a mano con el presidente de la Liga Nacional , Jorge Herrera, quien se refirió sobre el apoyo que le han brindado a la Selección Nacional , también explicó lo que ha significado jugar con 11 equipos en el campeonato local y respondió ante la queja de los entrenadores por la sobrecarga de partidos.

Un semestre bastante complicado para los equipos de primera división de nuestro país, ya que al sumar un equipo más al certamen, las jornadas se extienden y se aglomeran tras los parones de selecciones que se disputan las eliminatorias mundialistas rumbo a United 2026. Muchos entrenadores se quejan por la cantidad de partidos seguidos que les toca disputar y que arriesgan a sus jugadores a lesiones por desgaste físico.

El torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras entra en su etapa final, a falta de cuatro jornadas para que puedan finalizar las vueltas regulares y entrar a las triangulares, para posteriormente conocer a los finalistas y el futuro campeón del balompié hondureño. Un campeonato muy distinto a lo que normalmente estábamos acostumbrados, ya que pasó a jugarse con 11 equipos.

Ante los problemas económicos que padecen varios equipos de primera división, el presidente fue claro y atizó ante las malas administraciones que tienen algunas directivas de la Liga Nacional, "Los dirigentes se emocionan y contratan jugadores sin tener presupuesto para cubrir el gasto".

LA ENTREVISTA

-¿Cómo ha visto el rendimiento de los jugadores de Liga Nacional en la selección en este proceso general?

El proceso general de Reynaldo Rueda, el aporte que ha dado la Liga Nacional a la selección ha sido contundente. Ustedes pueden ver que sigue en la noticia del día a día. No solo prestan jugadores antes de la fecha FIFA, sino que también hemos suspendido jornadas, tal como lo ha pedido el profe, para que los jugadores estén descansados y puedan tener un buen rendimiento.

-Esto ha llevado a que el torneo se atrase de gran manera, presidente.

Sí, se nos retrasa un poco el torneo, pero es importante que vayamos a este Mundial. La Liga no se va a limitar por un partido que retrase una jornada o que nos haga terminar en enero. Eso es lo de menos; lo importante es clasificar al Mundial.

-¿El torneo se puede atrasar más para el siguiente clausura?

Ya que existe la posibilidad de que Honduras vaya a un repechaje o al Mundial.Bueno, ya hay cinco equipos que terminan el 3-4 de diciembre y después solo quedan seis equipos, luego solo se retrasan dos equipos para enero, que es cuando se va a jugar la final. Consecuentemente son dos equipos los que no van a tener pretemporada, los que no van a tener descanso los jugadores. Creo que se está haciendo un esfuerzo extraordinario pero que vale la pena con tal de obtener la clasificación al Mundial.

-¿Cómo ha sido este experimento con los 11 equipos? ¿Ya vamos a ver pronto 12?

11 equipos es complicado para la Liga Nacional porque siempre hay uno que no juega en la jornada y nos toca ir retrasando partidos. Lo ideal es sacar todos los partidos de una sola jornada, ya sea con 10 o con 12. 11 complica la Liga en tiempo.

-Entonces, ¿para el torneo Apertura 2026-2027 tendremos 12 equipos o reducirán a 10?

No tenemos condiciones para reducirlo porque no hemos hecho ninguna reforma en la normativa deportiva. Para descender dos equipos hay que anunciarlo y establecer las reglas antes del inicio del Apertura. Hoy por hoy es más probable jugar con 12 que con 11.

-¿O sea que la posibilidad es alta para jugar con 12 equipos para el siguiente campeonato?

Sí, sin duda alguna. El esquema está planteado para jugar con 12. Eso es lo que hemos dicho y eso es lo que pretendemos hacer.

-¿Cuando tendremos el VAR, presidente?

Se mencionó mucho que en este torneo lo iban a tener.Sí, ya firmamos el contrato con la empresa Quality. Ya dio el visto bueno FIFA. También hicimos el primer desembolso del pago y esperamos tenerlo, ojalá, en los partidos de la triangular de la Liga.

-Muchos equipos están atrasados económicamente. ¿Qué mensaje deja este atraso salarial a la Liga Nacional?

Hay un equipo emproblemado financieramente. Creemos que no pasa por lo mismo en todos los demás equipos, sino que no se da una sana administración. Vemos equipos modelo como UPN, con un presupuesto bajo tienen buen plantel, cumplen obligaciones y no tienen problemas financieros. El problema es cuando los dirigentes se emocionan y contratan jugadores sin tener presupuesto para cubrir el gasto, y es un mal mensaje para el grupo hondureño. Pero también es una realidad que vivimos.

-Se habla mucho de amaños de partidos. ¿Cree que pasa en Liga Nacional o en Segunda División?

Quisiéramos creer que no, pero el año anterior presentamos denuncia a la federación. La Liga presentó la nota y la federación la envió a FIFA. FIFA está investigando si hay amaños o no. No lo cuentan; simplemente investigan, y ni los dirigentes hondureños nos damos cuenta cuando inician los procesos. Ojalá no haya amaños y, si los hay, ojalá se investigue rápido para controlar el problema.

-¿La denuncia se presentó porque ya hubo un precedente o por rumores que llegaron?

No, son comentarios que ustedes como periodistas hacen, y para tomar iniciativa presentamos la solicitud a la federación para que se investigara en FIFA.

-Por la cantidad de partidos esta temporada, muchos entrenadores están molestos. ¿Se piensa volver al formato pasado o cambiarlo?

Los entrenadores hasta el momento se están quejando de la normalidad. No hay anormalidad en el campeonato. Las vueltas regulares son las mismas que teníamos hace un año, cinco años o diez. La competencia centroamericana también es la misma. La diferencia es la selección mayor. En lo demás, los partidos salen con normalidad. El cambio viene en la triangular, en la liguilla, pero aún no ha llegado ningún equipo a esa fase para que se quejen. Es normal jugar dos partidos entre semana, como hacen los equipos a nivel mundial. Lo que pasa es que la agenda del entrenador no es la misma del dirigente. Tenemos intereses distintos: a ellos los certifica el resultado; a nosotros, el desarrollo del fútbol.

-Como dirigente de Olimpia, tomó por sorpresa la renuncia de Espinel, aunque luego se retractó. ¿Cree que fue lo mejor para que continuara?

Cuando se da un resultado de esos en Olimpia, no se mira normal. Siempre surge un “qué pasó”. Genera inestabilidad en el entrenador. Él habló muy emotivo, dio entrevistas, pero fue un desafortunado comentario. Pensando con prudencia, no era lo que quería decir. Qué bueno que se queda y continúa con Olimpia. Un resultado así cualquier equipo lo puede tener. Sorprende porque es Olimpia, pero también Olimpia puede tener una mala tarde, excepcionalmente.